Luego de 20 años, decidieron casarse en Coatzacoalcos

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-15-19:14:52 Coatzacoalcos Después de 20 años en unión libre, Rosa Aurora y Armando decidieron legalizar su relación

Tras 20 años de vivir en unión libre Rosa Aurora Martínez y Armando Rosales Piña decidieron dar otro paso en su relación, el de legalizarla, siendo ellos la pareja con más años en las bodas colectivas organizadas por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, el DIF Municipal y el Registro Civil.



Pero sin siquiera saberlo ellos son los más longevos de las 322 parejas que este miércoles decidieron darse el ‘sí’ ante las leyes del hombre; ella con 64 años y él con 83 reconocieron que legalizar su relación es también un acto de amor.



“Decidimos casarnos para estar bien, no lo había pensado antes, sino hasta ahorita”, señaló Armando, quien no procreó hijos con Rosa Aurora, sin embargo, ella fue madre soltera de tres hijos antes de conocer a su ahora esposo.



“Yo me siento nerviosa, pero estoy contenta… a él lo quiero mucho, por eso estamos aquí”, dijo ella, mientras que don Armando expresó sentirse bien y con emoción al dar un paso importante en su vida.



“Sí, la sigo queriendo, la quiero mucho y siempre la querré”, externó Armando Rosales, quien ante la prensa se mostró cohibido, al igual que su mujer. Ambos coincidieron en que nunca se habían casado con otra persona, por lo que esto significó para ellos su primera vez.



Ellos al igual que otras 321 parejas decidieron comenzar una nueva vida, pero ahora ante la ley, pasando a la historia, pues ésta es la primera ocasión en que Coatzacoalcos rompe el récord de bodas colectivas.



Entre las parejas destacó que muchos eran 18 años y otros más llegaron acompañados de sus hijos.