No aplican ‘operativo Mochila’ en Acayucan

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-15-19:07:23 Acayucan En la sexagenaria Escuela Primaria Miguel Alemán tampoco se está llevando a cabo el Operativo Mochila.

A escasas semanas de que se prendieron los focos rojos por lo acontecido en Monterey, Nuevo León, escuelas de Acayucan aún no están implementando el “Operativo Mochila”; en algunas dicen que no ha sido necesario, y en otras se planea realizarlo en forma aleatoria, conforme al programa “Escuela Segura” de la Secretaría de Seguridad Pública (SEP).



“Viene dentro del programa Escuela Segura de la SEP, las veces que lo hemos hecho ha sido de común acuerdo con los padres y las autoridades, son los padres y madres quienes lo realizan en la entrada de la escuela, en presencia de nosotros los maestros y las autoridades”, contestó la maestra Rebeca Beatriz Suriano Ramírez, directora de la quincuagenaria Escuela Primaria Rafael M. Aguirre Cinta, que cuenta con 542 alumnos.



“Aquí no hemos considerado necesario ni urgente llevar a cabo ese operativo, porque nuestros alumnos, sobre todo los del turno de la tarde, son hijos de gente humilde, honesta y trabajadora; de momento no está dentro de los proyectos, lo que sí nos ha afectado mucho en la formación educativa de los niños es que la tecnología los trasformó, no encontramos forma de volverlos al hábito de la buena ortografía”, contestó el maestro Homero Juan López, director del turno vespertino de la Escuela Primaria “Leona Vicario”.



Otra escuela donde tampoco se ha implementado el Operativo Mochila es la Miguel Alemán, con más de 60 años de antigüedad, y donde el director del turno vespertino es el maestro Roberto Gahona Castro, la cual se localiza en el centro de la ciudad.



En el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 48 “Mariano Abasolo”, que cuenta con más de dos mil alumnos, el director, ingeniero Aurelio Galván Vázquez, dijo que se realizará en fechas no programadas, de común acuerdo con padres de familia y autoridades.