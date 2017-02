Reordenamiento dejará a 3 mil taxistas fuera de circulación en Veracruz: Transportista

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-02-15-14:26:30 Archivo Foto ilustrativa

Debido al reordenamiento vehicular al menos 3 mil taxis quedarían fuera de circulación en este año, alertó Guillermo Larios Barrios, empresario transportista en esa modalidad.



“Considero que van a dejar de prestar un servicio entre 2 mil a 3 mil concesiones ya sea porque el concesionario ya no viva, porque no necesite seguir explotándola o porque ni siquiera lo trae el mismo concesionario y esté en manos de terceros.



“Creo que van a ser alrededor de 3 mil concesiones que van a dejar de prestar el servicio de aquí a fin de año, que es el periodo que va a durar el reordenamiento del transporte”, auguró el permisionario.



Añadió que a ello se suma la difícil situación económica que se traduce en una caída en la demanda del servicio entre la ciudadanía, pues para algunas familias es un lujo transportarse en taxi.



“Tenemos baja ahorita la prestación del servicio. Los mismos compañeros dejan de utilizar los servicios de las centrales de taxis; y los mismos concesionarios paran el carro porque ya no hay choferes que quieran trabajar en el servicio de taxis”, subrayó Larios Barrios.



Resaltó que la demanda del servicio ha caído entre 20 a 25 por ciento y este año es el peor de los últimos, pero esperan un repunte de 25 por ciento en temporadas de asueto.



Aseguró que la del 2017 ha sido la peor cuesta de enero para los transportistas en la modalidad de taxis y febrero está igual, por lo que la esperanza son los periodos vacacionales como el carnaval, aunque éste sólo es regional.



Destacó que el gremio del que forma parte decidió sumarse a la campaña para promover el Carnaval de Veracruz en otras ciudades pues a ellos les conviene que vengan muchos visitantes porque repunta su actividad y su economía.



Resaltó que su grupo puede promover las fiestas carnestolendas jarochas en otros estados y particularmente en la Ciudad de México.

Opinó que ante la crisis económica las personas requieren un desahogo y el carnaval es un buen momento para hacerlo.



Llamó a los taxistas a ser conscientes y no abusar del bolsillo de los usuarios, pero es importante denunciarlos ante Transporte Público y la Procuraduría Federal del Consumidor para meterlos al orden.