Por temor, no denuncian el abigeato: Telléz Marié

Falta de confianza en las autoridades y temor, son las razones del porqué los ganaderos no denuncian cuando son víctimas del abigeato, aceptó Jaime Telléz Marié, secretario estatal de Seguridad Pública.

Tuxpan - 2017-02-15



En entrevista, mencionó que a pesar de la disminución de casos de robo de ganado en algunas partes del estado, en otras, como la zona de la Huasteca, en el norte de Veracruz, se mantienen.



