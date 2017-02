Al menos 40 empresas con retrasos de obras en escuelas de Veracruz

Son 12 empresas constructoras que tienen un proceso legal tras haber sido denunciadas por Espacios Educativos por incumplimiento de obras desde la administración gubernamental pasada, demandan el regreso de las fianzas y adelantos de las obras, por no tener ética profesional para cumplir con las acciones para las que fueron contratadas no volverán a darles trabajo por el Gobierno del Estado.



Ignacio Alberto Barradas Soto, director general de Espacios Educativos, informó que está recorriendo la entidad para conocer el rezago que hay en obras, pues por lo menos son 40 empresas que están en proceso de rescisión de contrato por no cumplir con las obras, reconoció que había rezago de pagos pero desde la semana pasada se cubrieron al haberse coordinado con el Inifed.



Son alrededor de 40 empresas con la misma situación en el Estado (con atrasos); “lo que hemos checado es que las empresas no tienen la ética para seguir con el proceso para el que fueron contratados”, expresó el funcionario, mientras tanto indicó que verán como sacan adelante el rezago que hay, pues por el momento el Gobierno tiene la prioridad por construir las escuelas que están hechas de “palito” y dignificarlas, pues son muchas peticiones, es poco el tiempo y el dinero para esta nueva administración.



En el caso de Córdoba son seis las obras detenidas, una del 2015 y 5 del 2016, entre ellas la Escuela Francisco Hernández Hernández donde hay una obra abandonada, Espacios Educativos se coordinará con el Ayuntamiento para concluir la cisterna, edificar los baños y un aula pendiente.