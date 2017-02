Desmantelan al Instituto Veracruzano de las Mujeres, lamenta Mónica Robles

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-14-20:58:42 Coatzacoalcos “Todas las mujeres deberíamos estar alerta a lo que está sucediendo desde el Gobierno del Estado, pues son 11 municipios los que están contemplados en la alerta de género, incluido Coatzacoalcos, y, mientras, lo que vemos es que las autoridades siguen sin hacer nada, sin asumir las responsabilidades que les corresponden, aquí no es un tema de echarle la culpa a los de atrás (la anterior administración estatal)”: Mónica Robles, presidenta de Integra AC La presidenta de Integra AC, Mónica Robles, calificó como lamentable que en la entidad continúen los feminicidios, mientras que el Gobierno del Estado actúa de forma indolente al desmembrar el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), colocando gente sin perfil que éste requiere, echando abajo los logros en materia de igualdad de género.



“Están desmantelando al Instituto Veracruzano de las Mujeres, metiendo gente que no tiene el perfil ni la experiencia para tratar los problemas de género; para mí es triste y preocupante en cuanto al tema, porque se muestra un desinterés total por la vida de las veracruzanas… de verdad que es muy lamentable lo que estamos viviendo”, señaló la activista al ser abordada en un evento.



En ese sentido, la exdiputada local que presidió la Comisión de Igualdad, Género y Familia, enfatizó que las autoridades continúan sin asumir la responsabilidad que les corresponde en cuanto a la prevención de la violencia contra la mujer, dejando los crímenes impunes.



“Con la alerta de género el Gobierno del Estado está obligado a fortalecer las políticas públicas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, lo que estamos viendo es lo contrario: no se ha hecho nada, se han pospuesto las reuniones, no se está tomando en cuenta a las organizaciones que firmaron la alerta, se está echando para atrás años de trabajos que ya se tenían avanzados en el Instituto Veracruzano de las Mujeres”, aseveró Mónica Robles.



Es preciso mencionar que de finales de diciembre a la fecha, la administración que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares ha despedido a 65 trabajadoras del IVM, a quienes se les deben salarios y prestaciones laborales, acción que fue realizada ante las medidas de austeridad sin tomar en cuenta que se prescindió de personal altamente capacitado, sin embargo, han contratado nuevo personal que no cuenta con el perfil, lo que se contrapone a las acciones para disminuir el gasto público.



“Todas las mujeres deberíamos estar alerta a lo que está sucediendo desde el Gobierno del Estado, pues son 11 municipios los que están contemplados en la alerta de género, incluido Coatzacoalcos y, mientras, lo que vemos es que las autoridades siguen sin hacer nada, sin asumir las responsabilidades que les corresponden, aquí no es un tema de echarle la culpa a los de atrás (la anterior administración estatal)”, remarcó la exlegisladora.



Mónica Robles externó que se requiere una mayor capacitación respecto a la igualdad de género para los servidores públicos de las diferentes dependencias que integran el gobierno estatal, misma que debe ir acompañada de sensibilidad al tema, en especial en las Secretarías de Educación y Salud, así como en la Fiscalía General del Estado.



“Si estos crímenes siguen quedando impunes sólo se fomentará que se continúen cometiendo, lo que estamos viendo es justo lo opuesto al despedir a la gente que realmente conocía del tema”, puntualizó Mónica Robles.