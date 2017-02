Tras explosión en Coatzacoalcos, vuelve a reescribir su historia

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-14-20:50:03 Coatzacoalcos Sobrevivió a la explosión en bodega de plásticos

Con el rostro y los brazos completamente quemados, Juan Jaime ha comenzado a reescribir su historia; su vida ha tomado un nuevo sentido, desde el día en que estuvo a punto de ser consumido por el fuego.



El 12 de septiembre de 2016, se registró una explosión al interior de una bodega ubicada en la colonia Héroe de Nacozari, dedicada al procesamiento ilegal de polietileno.



El siniestro, dejó a tres personas gravemente heridas, que fueron atendidas por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, dos de ellas perdieron la batalla.



Juan Jaime de la Rosa Ramírez, fue el único sobreviviente. Su cuerpo, parcialmente quemado, ya no es el mismo: las cicatrices sobresalen de su cara y extremidades, y a cinco meses de aquella explosión, todavía no está recuperado al cien por ciento.





RECUERDA EL HORROR



Horas antes de aquella explosión, Juan Jaime estaba realmente emocionado, pues acababa de conseguir trabajo. Era su primer día en la empresa de polietileno, donde se desempeñaría como operador de montacargas.



Esa noche, Juan se encontraba arriba de una tolva donde se llenaban los sacos de polietileno. Repentinamente, un estallido, seguido de un poderoso flamazo, lo ensordeció.



Para cuando pudo reaccionar, el fuego ya había comenzado a consumir el inmueble, y tenía escasos segundos para salir o morir abrasado por las llamas.

“No sé si me tiré o bajé por las escaleras… lo único que recuerdo es que grité y salí”, relató consternado por el recuerdo.



Tanto él como sus compañeros Nezín Escobar y Hugo Bermúdez, lograron salir de la bodega y, aun con las severas quemaduras que habían sufrido, permanecieron en la banqueta en espera de una ambulancia, pero los vecinos se adelantaron y los trasladaron en taxi hasta la clínica 36 del IMSS.





TEMÍA LO PEOR



Por varios momentos, Juan llegó a pensar que perdería la batalla, pues pocas semanas después de la explosión, sus dos compañeros perdieron la vida, uno de ellos frente a sus ojos. Sin embargo, nunca abandonó la fe.



Su familia no ha terminado de asimilar este proceso. En especial su esposa Ingrid Virginia López Corzo, a quien aún asedian los recuerdos de esa trágica noche de septiembre.



“Decían que se estaba quemando un kínder en la López Mateos; a los cinco minutos me marcó mi cuñada y me dijo ‘oye, ¿ya llegó Jaime? márcale, porque al parecer es la bodega donde trabaja la que se está quemando’… me comenzó a entrar la desesperación, porque me mandaba directo a buzón”, recordó.



Al no tener respuesta de él, como pudo llegó a la clínica 36 del IMSS, donde los médicos la llevaron al área donde estaba una de las víctimas, pero no era su esposo.



Cuando por fin lo encontraron en la unidad de cuidados intensivos, no tuvo el valor de entrar, pues las quemaduras que cubrían el cuerpo del segundo obrero, la habían dejado en shock, y ya comenzaba a imaginar lo peor.



Ese mismo día, Juan fue trasladado a una unidad de quemados en Veracruz, y el temor de que perdiera la vida, fue aún mayor. No obstante, el gran trabajo de los médicos y las cirugías a las que se sigue sometiendo, han sido los pilares de su recuperación.



De la explosión, ha pasado casi medio año, y el terreno donde alguna vez existió la bodega, está prácticamente subsanado. Afortunadamente, Juan Jaime pudo vivir para contarlo; sin embargo, las secuelas que el siniestro dejó tanto en su piel como en su corazón, dejarán su huella por el resto de su vida.