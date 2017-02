Repercutirá recorte de Conagua a municipios

La Comisión Nacional del Agua tuvo un recorte del 40%, por ello se deben acercar a los municipios para trabajar y hacer más eficientes las acciones para aprovechar la mezcla de recursos.



Marco Antonio Parra Cota, director general de la Cuenca Golfo Centro de la Conagua, indicó que en el 2016 se dio un recorte de 600 millones de pesos que afectó diversos programas y para este año el recorte está entre los 450 a 400 millones de pesos, dejando menos recursos para invertir en los temas relacionados con el agua.



El funcionario indicó que hay varios proyectos desde agua potable, alcantarillado, protección de ríos, etcétera, pero ante el recorte presupuestal deben ser más eficientes desde la población, a la aplicación de recursos que ya es obligación.



Marco Antonio Parra dijo que el tema del agua no hay que perder de vista que el cuidado es fundamental, en época de estiaje los volúmenes se reducen considerablemente y la situación se irán complicando de acuerdo al crecimiento poblacional y la demanda del líquido.



En los sitios donde la temporada de estiaje es más cruda es donde hay que poner más atención, la zona de Tierra Blanca y la zona norte, por ello dijo que es importante tener en cuenta que el cambio climático lo tenemos encima. Hasta este momento no tenemos problemas en los niveles de las cuencas, pero lo que tenemos que hacer es estar atentos a estos niveles, aunque por el momento no hay crisis por escasez de agua.