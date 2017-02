'Desconoce' rectora sí catedráticos de UV cobran en Colver

La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara dijo desconocer si catedráticos de la institución también cobran un sueldo en el Colegio de Veracruz, tal y como lo señaló en días pasados el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



Cuestionada sobre esta grave situación de duplicidad, la directiva insistió en que las autoridades estatales deberán investigar y tomar las decisiones correspondientes, ya que no cuenta con información al respecto ni los nombres de los implicados.



\"Díganme quién o quiénes están en esta situación porque yo no tengo posibilidad de saberlo. Yo no tengo acceso a la nómina de alguna otra institución mas que la de la Universidad Veracruzana.



\"Cuando se denuncie, entonces nosotros procederemos conforme a las reglas de la Universidad, de lo contraria sería especular sobre una situación de la que no tenemos conocimiento\", expuso.



A mediados de enero, Yunes Linares denunció que investigadores y catedráticos de tiempo completo en la UV recibían compensaciones de hasta 90 mil pesos mensuales por parte del Colver.



Es decir, se trataba de personas que llegaban a cobrar entre 120 y 150 mil pesos mensuales y tenían asignados sueldos por encima de la ley.



Respecto a los profesores o directivos de la UV que colaboran con el actual gobierno estatal, Ladrón de Guevara afirmó que todos solicitaron permiso sin goce de sueldo y negó la existencia de \'aviadores\'.



\"Hasta donde tengo conocimiento ellos solicitaron permanecer en la institución bajo esta modalidad, y el exhorto es que si alguien no lo ha hecho así, pida su licencia sin goce de sueldo\", manifestó.