Continúan en huelga de hambre trabajadores del Icatver

Ex trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajado del Estado de Veracruz (Icatver) iniciaron huelga de hambre este martes en la Plaza Lerdo de Xalapa.



La huelga, recordaron es en protesta contra los despidos injustificados en esa dependencia.



Los afectados refirieron que fueron despedidos de forma arbitraria y sin recibir la indemnización que les corresponde.



Se trata de cuatro trabajadores despedidos quienes iniciaron huelga de hambre y pidieron la intervención del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, para que se revise el tema y sean reinstalados en sus trabajos.



Los afectados tenían entre dos y once años de antigüedad laboral en Icatver. Sin embargo, acusaron que el nuevo director de Icatver, Alfredo Grajales Jiménez, realizó los recortes laborales sin cumplirles con lo que manda la Ley.



Y es que además de su indemnización, señalaron que la dependencia les adeuda dos meses de salario.



"Pero lo que queremos es nuestra reinstalación, por eso solicitamos audiencia con el gobernador", resaltaron.



Los ex trabajadores acusaron que sus despidos obedecen al cambio de administración, ya que sus plazas laborales serían otorgadas conforme intereses del nuevo gobierno estatal.