No habrá otro aumento salarial en Nanchital: alcaldesa

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-02-14-18:03:04 Nanchital La alcaldesa Brande Esther Manzanilla Rico dijo que no puede haber otro aumento salarial ya que esta se dio en su momento Luego que el secretario general del Sindicato de Empleados Municipales (SEM) José Luis Pérez Salinas expusiera que, pretenden obtener un nuevo incremento salarial, la alcaldesa Brenda Esther Manzanilla dio a conocer que el aumento ya se dio en su momento y actuarán de acuerdo a lo que marque la ley.



Entrevistada, Manzanilla Rico explicó que están respetando el contrato colectivo del SEM, enfatizando que el aumento salarial ya se dio en su momento, al referirse que lo obtuvo el anterior líder del sindicato Tomas Castilla Cruz, por lo que no están en condiciones de no cumplir con lo que marque la ley.



En su momento, el actual representante de los empleados al servicio del ayuntamiento mencionó que, el aumento obtenido por su antecesor fue de tan sólo 1.2 por ciento, que se traduce a 26 pesos más a la quincena, sin embargo la munícipe fue clara el mencionar que se apegarán a lo que marca la ley.



La presidenta municipal también explicó que se han presentado algunos pequeños detalles, entre trabajadores, los cuales como en años anteriores al estar incapacitados pretenden que el gobierno municipal les pague el tiempo que no están laborando, además de recibir el dinero a través del seguro.



Señaló que esto no es posible, ya que con ese dinero tienen la obligación de cubrir la vacante para que se sigan cumpliendo con las labores que realizaba el trabajador incapacitado, esto dijo aplicando la ley únicamente.



Aclaró ante comentarios en los que se menciona que el ayuntamiento fue factor para que se concedieran plazas en el SEM sin consentimiento de la directiva, dijo que esto es totalmente falso.



Explicó que siempre se ha trabajado de la mano con los secretarios generales y si existen problemas en el sindicato en estos el ayuntamiento no interviene, por lo que enfatizó que respetan la investidura del actual secretario general con quien están trabajando.