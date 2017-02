Niegan recaudación a través de impuestos ecológicos en Zacatecas

El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico de Zacatecas asegura que los impuestos ecológicos que aplicará la autoridad estatal poseen fines recaudatorios para aliviar el déficit; Víctor Armas Zagoya, secretario de Agua y Medio Ambiente (SAMA), desmintió las declaraciones: ‘los gravámenes promueven el cuidado al medio ambiente y se aplican a varias empresas’.



El funcionario zacatecano resaltó que no se tienen miramientos para organizaciones específicas, y que a estas medidas están sujetas empresas de diversos gremios, sin ahincarse en el cobro para unas cuantas: ‘todo es falso, y lamento que haya en el sindicato una especie de vocería. Tampoco es un impuesto que invada las competencias federales’.



Así lo mandata la Ley para con las entidades: realizar las medidas necesarias para cuidar el medio ambiente. Se cobra la sustracción de minerales, la contaminación al aire, al agua, al subsuelo; el almacenamiento de residuos que poseen las empresas mineras. Falso que vaya en contra de los empleos de los trabajadores.



Acotó que, en efecto, no niega los empleos generados por las organizaciones mineras; sin embargo, resaltó que, de los nueve mil 600 empleados que se posee, sólo alrededor de dos mil están adscritos directamente con la empresa, pues la cantidad restante fue contratada por outsourcing: ‘se garantiza que no afectará las utilidades de los trabajadores’.



“Ya aplicaron una medida similar para el fondo minero. El sindicalista Carlos Pavón ya ha optado por (recursos de inconstitucionalidad cuando de impuestos se trata). Fueron con jueces de distrito y éstos les negaron sus planes. El amparo no procedió porque había una afectación a un bien público, y en este caso aplica, pues se trata de un tema de ecología”.



Anotó que la medida está avalada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de que quedó publicado en el Diario Oficial de la entidad. Con respecto a que se trata de una intención recaudatoria: ‘el problema financiero lo presentan las 32 entidades del país, y todas buscan alguna forma de recaudación.



“Zacatecas se encontraba en el penúltimo lugar de recaudación, y tenemos que recabar para un efecto positivo en la sociedad. El gobernador se decidía por acudir a más deuda o implementaba un impuesto, totalmente legal y constitucional que obligue a las empresas a cumplir con el cuidado ambiental”, ya que hacen uso de los recursos de la entidad.



Detalló que las empresas dicen que el impuesto es indiscriminadamente multimillonario: ‘y eso no es cierto’, pues ganan más de 20 mil millones de pesos, y nosotros pretendemos cobrar 400 millones; menos del dos por ciento de sus utilidades. Todo es para preparar a la policía, equipar hospitales’, así como desarrollar otros servicios básicos.



Con información de: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/14/1146249