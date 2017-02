martes, 14 de febrero del 2017 Inicio Noticias Agencia Clasificados Sociales Deportes Columnas ImagenTV Coatzacoalcos-Zona Sur | Cd. de México | Córdoba-Orizaba-Centro | Internacional | Guerra contra el narco | Poza Rica-Zona Norte | Xalapa | Veracruz -Boca del Río Servicios | Quienes Somos | Contacto | Suscripción | Publicidad En Agua Dulce, transitorios anhelan Semana Santa Tweet Serán las vacaciones de Semana Sata un respiro para decenas de petroleros que no estaban siendo contratados por algunos, meses en el Activo 5 Presidentes, ya que señalan funcionarios de la empresa que en Agua Dulce, existen unas 1,100 fichas transitorios en donde más de la mitad no se les ha dado trabajo de manera constante. Agua Dulce - 2017-02-14 17:56:47 - C. Augusto Fabre / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-14-17:57:27 Agua Dulce El sindicato petrolero de la sección 22 señaló que aún se siguen rolando los contratos los transitorios en Agua Dulce. Serán las vacaciones de Semana Sata un respiro para decenas de petroleros que no estaban siendo contratados por algunos, meses en el Activo 5 Presidentes, ya que señalan funcionarios de la empresa que en Agua Dulce, existen unas 1,100 fichas transitorios en donde más de la mitad no se les ha dado trabajo de manera constante.



Datos obtenidos por Imagen del Golfo con funcionarios de la sección 22 así como del personal de Pemex, en Agua Dulce se cubren permisos, vacaciones y de más gasta en un 90 por ciento en todos los departamentos, ya que en el área administrativa, es la empresa (Pemex) la que solicita al personal, ahí el sindicato por el momento no ha podido “rolar” los contratos entre la gente transitoria.



Apuntaron que serán las vacaciones de Semana Santa las que les den un respiro a decenas de familias hidrómilas que dependen de sus obreros, cabe señalar que los transitorios siguen sobreviviendo desde la vendimia de comida en sus hogares, hasta de sus propios oficios como eléctricos, soldadores, carpinteros, taxistas y demás, con el fin de conseguir dinero.



Señalaron que el sistema de rolar la plazas por determinado tiempo ha dado resultados en varios departamentos, por lo que esperan que el próximo año o a finales de este la empresa Pemex con el nuevo plan anual se abran más plazas que es lo que busca el líder Ismael Melgarejo, señalaron las fuentes.



Una de las noticas que se dieron esta semana por ejemplo, fue la salida de un equipo de reparación de pozos que tenía meses parados, son al menos 40 plazas que se activan y se tendrá la cobertura con personal de Pemex, indicaron.





LABORAN 2000 EN EL ACTIVO 5 PRESIDENTES



Ni cancelaciones de plazas, ni jubilaciones especiales, se darán al menos este año señalaron varios directivos del sindicato petroleros de la sección 22, quienes manifestaron que el plan de ahorro que pidió Pemex al Activo 5 Presidentes ya fue cubierto por lo que la plantilla laboral quedó en menos de 2,000 trabajadores de planta.



En entrevista con fuentes de Pemex del administrativo, así como el sindicato petrolero señalaron que conforme al plan de ahorro este 2017, no se estarán dando estas cancelaciones ni jubilaciones especiales, por el contrario el sindicato petrolero tratará de activar algunas plazas para que los obreros transitorios sigan trabajando.



Apuntaron que será este primer semestre que aún se tengan déficit en algunos departamentos, pero será a finales de este año cuando la empresa petrolera comience de nuevo un nuevo año con recursos y proyectos que se trataran de aprobar a nivel gerencia, respecto a los rumores de la entrada de compañías en las rondas que dio Pemex, serán en campos como Otates, Blasillo y otros pertenecientes al Activo que estarán algunas compañías realizando trabajos, pero no desplazando a la planilla actual. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

