Tijuanenses gastan más de 4 mil pesos para llegar a su casa

Más de 4 mil pesos para llegar a casa, es la cantidad que gastan mensualmente algunos vecinos de diversas colonias de Tijuana, Baja California.



Para llegar a su casa en las inmediaciones de Playas de Tijuana, algunos colonos tienen que pagar una caseta ya sea de ida o de venida, por lo que desde el pasado 7 de febrero decidieron tomar la caseta de peaje, al considerar que nadie ha podido resolver su situación.



“Vamos a estar por tiempo indeterminado, no tenemos una fecha para dejar de hacer esto, empezamos el martes 7, tenemos dos años en la lucha y yendo a la Ciudad de México, nos habían dicho que iba a ser un 25 por ciento más del 50 por ciento que ya pagamos, los residentes de estos 18 fraccionamientos no tengamos que pagar una caseta para llegar a nuestros hogares”, Mónica Jiménez, integrante Movimiento de no cobro a la caseta de Playas de Tijuana.



La caseta se localiza entre el límite de Tijuana y Rosarito, el municipio más joven de Baja California, colonos han alzado su voz desde hace dos años y ya no pueden continuar con los gastos que, en promedio ascienden a más de 4 mil pesos al mes.



“Yo gasto como 4 mil pesos al mes, no puedo así”, dijo Elvira Castro, vecina afectada.



En cuanto a la toma de la caseta, este movimiento anticipa que seguirá haciéndolo diariamente hasta que alguna autoridad federal o estatal les resuelva su situación, sin embargo, dicen no temer.



“Tenemos que dejar a nuestros hogares, nuestros hijos, estamos con lo de la liberación, no nos dejaron otra alternativa porque no hay de otra, hay mucha gente que tiene miedo, estuvo la policía tomándonos fotos, ya nos están empezando a amedrentar” Mónica Jiménez, integrante del Movimiento de no cobro a la caseta de Playas de Tijuana.



