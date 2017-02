AMLO no tiene cola que le pisen: Torruco

Luego de que Miguel Torruco presentó su renuncia como secretario de Turismo de la Ciudad de México, a fin de formar parte del grupo de asesores de Andrés Manuel López Obrador, para su proyecto rumbo al 2018, señaló que le está muy agradecido a Miguel Ángel Mancera; \"es un gran hombre, es un gran político, es una persona con gran sensibilidad, que además tengo la satisfacción de que con él logramos poner a la ciudad como una gran ciudad turística en la vista de todo mundo\", lo considero mi amigo.



En entrevista para el espacio de \"En los Tiempos de la Radio\", explicó que habló con Andrés Manuel López Obrador hace dos semanas, fecha en la que se habría integrado la lista del grupo de asesores. Agregó, que el objetivo de trabajar junto al tabasqueño será empezar con el anteproyecto del plan de gobierno, de lo que requiere el país, para la transformación en el área turística.



A pregunta expresa por qué inclinarse por López Obrador y no por Mancera, respondió que en primer lugar, nunca fui invitado, ni a participar, ni sé cuál es el proyecto concreto del Doctor Miguel Ángel Mancera, en lo particular a mí nunca me participó; dos, es de todos conocido mi acercamiento con Andrés Manuel López Obrador desde el 2012, y tres, porque López Obrador \"tiene la experiencia, no tiene cola que le pisen y si tuviera ya lo hubieran sacado de la jugada; es un hombre que habla de frente, es un hombre con toda la experiencia y, sobre todo, con la gran sabiduría que da el haber estado en tantos puestos y, sobre todo, con éxito como lo manifestó cuando estuvo en la Ciudad de México\".



Finalmente, al cuestionarle si hubo una traición a Mancera, argumentó, \"en primer lugar no estuve trabajando con Andrés Manuel López Obrador como aseveran, no fui a ninguna reunión de trabajo, no le hice ningún documento, el tener amistades y que sean presidentes de partidos o políticos prominentes, no significa traición de ver a otras personas.



\"Considero que fue una palabra exagerada de algunos medios de decir traición, porque al momento de que yo estoy tiempo completo en la Secretaría de Turismo en ningún momento asistí a alguna reunión, en ningún momento hice acto de presencia en actividades externas que no fueran de índole turístico para la ciudad, no existe ninguna posibilidad de que esté jugando uno dos cachuchas\".





http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=662025&idFC=2017