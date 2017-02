Wallace y gobierno boicotearon marcha: Casar

Diversos sectores de la sociedad boicotearon la marcha \"Vibra México\", de ahí la asistencia de 22 mil personas en una ciudad de 20 millones de habitantes, consideró la presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, quien dijo que esta es la primera de muchas protestas.



Dijo que la convocatoria de Isabel Miranda de Wallace y Laura Elena Herrejón, para realizar otra marcha, boicoteó el esfuerzo al que se sumaron decenas de organizaciones para marchar en contra de las políticas antiminmigratorias de Donald Trump y no en apoyo del presidente Enrique Peña Nieto.



La también politóloga comentó que la no participación de las cúpulas empresariales también fue un factor para que no acudiera tanta gente como se esperaba. Además de que refirió las versiones en torno a que el gobierno federal apoyó la marcha convocada por Miranda de Wallace, con la intención de ser contrapeso a las críticas a Peña Nieto.



Tras opinar que le hubiera gustado que más gente asistiera a la marcha de ayer, opinó que es un hecho que los mexicanos \"no nos hemos dado a cuenta del tamaño de la amenaza de Trumo hacia los mexicanos, para los de aquí y para los de allá quizás porque no les afecta de manera inmediata en los bolsillos y en su seguridad física o familiar y cuando no sientes eso tienes menos incentivos\".



Comentó que las organizaciones que convocaron y participaron no acarrean a personas y \"fuimos pocos y en términos de población fuimos muchos y no contábamos con muchos recursos. Claro que mucha gente libremente decidió no ir a marchar porque hay otras formas de ayudar\".



Entrevistada por Carlos Loret de Mola en su espacio radiofónico y a pregunta expresa sobre a qué atribuye que sólo hayan marchado 22 mil personas, la politóloga dijo que la marcha \"sufrió boicot de muchos sectores\".



Comentó que el primer hecho de boicot ocurrió \"con el llamado a la contramarcha que surgió 15 días antes de la fecha, repentinamente Isabel Miranda de Wallace y Laura Elena Herrejón convocaron (…) Además, que los empresarios no nos acompañaran porque quizás consideraron que no era prudente, no era el momento ante la baja popularidad del Presidente\".



Sobre si el gobierno mexicano también boicoteó la marcha respondió: \"eso se dice en los pasillos, que la otra marcha tuvo el apoyo del gobierno\" y se montaron en la posibilidad de que la protesta sería para perjudicar a Peña Nieto. Y no fue así.



Incluso, consideró que al gobierno le hubiera convenido mostrar una foto con millones de mexicanos formando un frente al exterior pero no fue así, y podría ser contraproducente. Opinó que un 80 por ciento de los asistentes a la marcha iban contra Trump y en favor de los migrantes y 20 por ciento pancartas contra Peña Nieto.



Dijo que la poca asistencia será vista como una debilidad de que México y se le sirve en bandeja en plata a Trump el país.



\"No soy pesimista, esta es la primera de muchas (…) vivimos horas de mucho optimismo, con 16 mil personas o 22 mil, ojalá no sea demasiado tarde y también nos preparemos mejor\", finalizó.