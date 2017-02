Congreso entregará a Orfis Cuenta Pública 2016: Unanue

El próximo jueves, el Congreso del Estado entregará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) los informes de Cuenta Pública 2016 de los 212 ayuntamientos de Veracruz, señaló el diputado Juan Manuel de Unanue Abascal.



El presidente de la Comisión de Vigilancia comentó que el Orfis deberá analizar los casos de Chiconamel y La Antigua, dos municipios que entregaron la documentación fuera de tiempo y que han tenido problemas para reunir la información.



En cuanto a los municipios que no recibieron las partidas federales en tiempo y forma, De Unanue Abascal explicó que el Orfis giró un oficio en noviembre de 2016 en el que explicaba la manera en que estos casos debían ser solventados.



“En un plazo de 15 días debemos entregar los informes completos al Orfis y ellos tendrán que hacer las auditorías y las observaciones para que en octubre tengan los informes de cada municipio”, detalló.



Respecto a la entrega de Cuenta Pública por parte de las dependencias estatales y los organismos autónomos, el legislador precisó que el Congreso del Estado prevé esa información para marzo, para después remitirla a los auditores del Orfis.



Juan Manuel de Unanue consideró que la revisión de la Cuenta Pública 2016 será una de las más complicadas de la historia, ya que se trata del último año de gobierno de Javier Duarte de Ochoa y podría detectarse un daño patrimonial superior a los 16 mil millones de pesos.



“Estaremos puntuales dándole seguimiento y como lo he dicho no tenemos compromiso con nadie. Vamos a estar al pendiente de estos procesos, ya sea de entes municipales, del gobierno estatal y otros organismos”, indicó.