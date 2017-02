Por bajas ventas 'angustia' se apodera de comerciantes en Veracruz

Con angustia y desesperación comerciantes de la zona de mercados esperan, desde hace tres días, vender sus artículos con motivo del Día del Amor y la Amistad, sin embargo las ventas reflejan muy poca demanda.



Globos, peluches, bombones, chocolates y diversos objetos más, a precios que van desde 10 pesos hasta 300, siguen a la espera de clientes.



Para María Lidia Dimas, quien cada año atiende el puesto colocado en el mercado Hidalgo, en la calle de Cortés, la situación económica está difícil.



“No hemos vendido lo que se esperaba, este año está más crítico que otros, en Reyes nos fue de la patada y ahorita tenemos la mercancía que sobró de hace un año y otro poco que compramos de dulces y nada”, lamentó.



Señaló que los artículos que tiene a la venta no son caros, pues cuestan desde 10, 15, 20, 25 y hasta 35 pesos una taza llena de dulces.



“Lo que más caro cuesta es un peluche, 280 pesos, lo demás es barato, dulces, chocolates, bombones, pero aún así, se ha vendido muy poco”, explicó.



La misma situación fue detallada por vendedores de arreglos florales, quienes aseguran que a pesar de que las flores doblaron su precio, ellos no les aumentaron en la misma proporción.



Por ejemplo, un arreglo floral que normalmente cuesta 130 pesos, ahora en esta fecha, en donde se espera gran demanda, solo aumentó 20 pesos más para que la gente lo compre, sin embargo ni así sale la mercancía, explicaron.



Una situación crítica para los comerciantes pues según dicen la gran mayoría tuvo que pedir prestado para poder surtirse de mercancía y si no la venden luego no podrán pagar esos préstamos, ni pagar los intereses.