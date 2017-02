En zona rural le temen al condón: Jurisdicción XI

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-13-18:10:31 Coatzacoalcos Llaman a la población a usar condón, ya que es la única manera de protegerse de las enfermedades de transmisión sexual

Son los habitantes de la zona rural, quienes más resistencia tienen a usar el condón, esto lo informó Gabriela Francisco Martínez, responsable del programa VIH -SIDA de la Jurisdicción Sanitaria XI.



“En el área rural es muy difícil que acepten utilizar un condón, trabajamos en todos los municipios repartiendo el condón sabemos que es la única manera que tenemos de protegernos de enfermedades de transmisión sexual (ETS)”, indicó.



En el marco del Día Internacional del Condón, este 13 de febrero la Jurisdicción Sanitaria impartió una plática con alumnos de la Universidad Veracruzana (UV), con la participación de 150 estudiantes de todos los semestres y carreras, entre ellas: contaduría, sistemas y dirección de negocios.



La intención de esta plática fue concientizar a los jóvenes en la importancia del uso del condón y lo enfatizaron con su lema; “hay mil maneras de amar, pero sólo una de protegerse”, y es que hoy al celebrarse el Día del Amor y la Amistad, el llamado es que las personas se protejan.



Francisco Martínez, detalló que en la mayoría de las ocasiones por pena, los jóvenes no acuden a pedir condones en los Centros de Salud, además que también se minimiza que el condón es la única forma de protegerse de enfermedades de transmisión sexual (ETS).



“Es importante que capacitemos a los jóvenes, porque a veces no saben utilizar el condón, el día de hoy (este lunes) difundimos el uso correcto del condón, los jóvenes por pena no acuden a los Centros de Salud, que cuentan con condones suficientes para poder proporcionarlos en forma gratuita”.



“Invitamos a los jóvenes a qué vayan, vamos a estar aquí (en la UV) repartiendo condones todo el día, también vamos estar haciendo pruebas rápidas de VIH, y su resultado es confidencial y en 10 minutos se les entrega”, detalló respecto a las actividades que realizaron ayer con los universitarios.



Indicó que en los 18 municipios que abarca la Jurisdicción Sanitaria, se entregan de entre 10 mil y 20 mil condones cada mes.





USA CONDÓN



Si no tienes para comprarlos, solicítalos en los Centros de Salud

De 10 a 20 mil condones son repartidos mensualmente

Condón: la única manera de protegerte de las enfermedades de transmisión sexual