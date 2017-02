Detectan posible contaminación en el río Tonalá

Miguel Ángel Rodríguez/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-13-17:58:03 Agua Dulce Esta es la sustancia encontrada sobre el río Tonalá; el residuo es color verde y con una consistencia gelatinosa, se iniciaron las investigaciones.

El gobierno municipal a través de la dirección de ecología y medio ambiente, informó a la Secretaria de Marina y Profepa, la presencia de un residuo de color verde, que estaría contaminando el río Tonalá.



Por instrucciones del alcalde, Daniel Martínez González, la directora de ecología y Medio Ambiente, Claudia Alejandro Santos Martínez, atendió las demandas del sector pesquero, quien informó que estos restos han provocado que el cardumen no arribe a la zona y además de la muerte de decenas de peces que no tiene escamas.



Santos Martínez, destacó, que dicho residuos, presenta características poco comunes, no es aceitoso, tiene una consistencia gelatinosa pero al contacto con el agua cambia a color azul, por lo que se inició con el primer reporte a las autoridades federales, para que inicien con las investigaciones, tal como establece los protocolos para este caso.



Indicó que con el recorrido marítimo que se realizó este fin de semana, se constató que esa sustancia se encuentra en una parte de la zona de manglares de El Muelle y a la altura del ejido Los Soldados, pero se concentra principalmente de lado Tabasqueño.



La titular de ecología y medio ambiente, indicó que fue instruida por el presidente municipal, para que atienda de manera prioritaria este caso y esté atenta de los procedimientos, con el objetivo de evitar que los pescadores sigan siendo afectados.



Se espera que en los próximos días, expertos de la Profepa, realicen un estudio de la sustancia que se encuentra en el río, para determinar las causas y los trabajos de remediación.