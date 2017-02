Si Veracruz no apoyó a ‘Juarochos’, ahora menos podrá ayudar a deportados por Trump: CIESAS

Ante la posible deportación masiva de migrantes veracruzanos por parte de Donald Trump, el director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Unidad Golfo, Saúl Horacio Moreno Andrade, recordó que en su momento la entidad ni siquiera se pudo hacer cargo de los “juarochos”.



El investigador dijo que por esta razón es preocupante el posible regreso de miles de indocumentados a la entidad, ya que no existen las condiciones para darles cabida e integrarlos al ámbito económico.



Hay que recordar que en 2010 cerca de 2 mil 300 veracruzanos regresaron a Veracruz huyendo de la violencia que azotaba a Ciudad Juárez, Chihuahua.



No obstante, lamentó que dichas personas no encontraron las condiciones adecuadas para permanecer en el Estado, pese a que fue una medida gubernamental.



“Se dio ese fenómeno de los ‘juarochos’, fue un retorno también y esas personas no encontraron una ubicación; esto indica la dificultad de reintegrar a personas en el ámbito económico”.



Por ello afirmó que cuando se concrete la deportación de migrantes veracruzanos en Estados Unidos la entidad sufrirá, entre otros problemas, un incremento en el sector informal.



Alertó que en los últimos años las principales industrias del Estado han sufrido un declive que no permiten la contratación de nuevos trabajadores.



“La crisis que hay en Petróleos Mexicanos y la pérdida de ingresos de muchas familias que estaban ligadas ahí se ha agudizado. Esto también incluye a la industria azucarera y toda esa crisis cafetalera de la que podemos hablar desde hace muchos años que hizo que Veracruz pasara de un polo de atracción a uno de expulsión”, refirió.



Al acudir al Congreso del Estado al foro \"Medios de comunicación y comunicadores, libertad de expresión y derecho a la información en Veracruz\", sostuvo que hace poco la entidad registró un caso de repatriados a los que no pudo otorgarles oportunidades de empleo.



Por lo anterior subrayó que habrá un incremento del comercio informal, aunque actualmente al menos el 60 por ciento de las personas que colaboran en la economía están en ese sector.



Opinó que el gobierno estatal y Federal tienen que encontrar soluciones al estancamiento de la industria, pues luego de que PEMEX entró en crisis solo quedan a nivel macro empresas como TAMSA que no cubren toda la demanda existente en Veracruz.



“El Estado no podrá crecer de manera formal con este problema; sigue la interrogante de que los que retornen en dónde los vamos a colocar”.