Solo 3 casos de cáncer de mamá en Coatza: DIF

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-13-17:53:38 Coatzacoalcos Mujeres de Coatzacoalcos, recibieron resultados de sus mastografías, el 99 por ciento con resultados optimistas

De 250 mastografías realizadas en Coatzacoalcos en octubre del 2016, sólo tres casos de cáncer de mamá fueron detectados y ya son atendidos en el Centro Estatal de Cancerologia (CECAN) de Xalapa.



La presidenta estatal del DIF Municipal, Cristina Cházaro de Caballero, informó que se realizaron 250 estudios para detectar cáncer de mamá, y que fueron mujeres de 92 colonias las beneficiadas, estos estudios fueron realizados gracias a la colaboración de San Juan Evangelista, quienes les prestaron las unidades para realizar las mastografías.



“De las 256 mastografías, menos del uno por ciento de resultados positivos al cáncer, sólo tres mujeres, ellas ya fueron canalizadas al hospital de Xalapa, esperemos salgan victoriosas”, detalló.



Destacó la importancia de realizarse estos análisis, dijo que las mujeres pueden tener plena seguridad, no sólo del hecho de acercarse y hacerse los estudios, sino la seguridad que en caso de que haya anomalías no queda ahí.



“Se les hace la biopsia, se canaliza, se da seguimiento, hasta canalizarlas al CECAN de Xalapa, yéndolas a visitar, porque también necesitan viáticos, pueden estar seguras que tendrán todo el apoyo necesario por parte del DIF”, indicó la presidenta de esta institución.



Es importante destacar, que para esta campaña se contó con la participación de la Jurisdicción Sanitaria XI, el Hospital Valentín Gómez Farías, la Clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el apoyo de San Juan Evangelista con sus unidades de mastografía.



Por ahora no tienen fecha de cuándo se realizará otra campaña como esta, para realizar exploraciones, mastografías, todo para la detección, pero sobre todo prevención del cáncer de mama.





MASTOGRAFÍAS



250 mastografías realizadas

3 casos de cáncer de mamá detectados