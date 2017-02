OPLE-Coatza, entre el ‘reciclaje’ y nepotismo

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-02-12-20:19:08 Coatzacoalcos A dos días de que se realice la sesión de aprobación de integrantes de los consejos municipales en el Consejo Local del Organismo Público Local Electoral (OPLE), se filtró una la propuesta lista en Coatzacoalcos, en la que resalta que la mayoría formaron parte del proceso 2015-2016 o de alineaciones pertenecientes al otrora Instituto Electoral Veracruzano (IEV)

Es preciso señalar que será este 15 de febrero cuando el OPLE apruebe o impugne las propuestas que se hicieron para los 212 municipios veracruzanos, pues la fecha para que éstos realicen su primera sesión será el 28 de febrero, con lo que se dará marcha a las precampañas de aspirantes a las alcaldías por los partidos políticos.



De acuerdo a datos recabados por Imagen del Golfo, el Consejo Municipal Electoral de Coatzacoalcos sería encabezado por Armando Contreras Domínguez como consejero presidente, mientras que el suplente será Julio César Ficachi Melgar; el primero fue presidente del Consejo Municipal del IEV en 2013, cuando se renovaron alcaldías y diputaciones locales, mientras que el segundo presidió la Junta Municipal Electoral en 2014 justo cuando se dio el cambio de agentes y subagentes municipales.



No obstante, Ficachi Melgar ha sido visto en eventos encabezados por la regiduría cuarta, a cargo del priista Felipe Hernández Pulido, por lo que aunado a su desempeño en la Junta Municipal Electoral y en las actividades culturales de dicho de edil, no debiera haber participado en la conformación del Consejo Municipal Electoral, ya que entre los requisitos de la convocatoria se estipula que no debe ser servidor público de los poderes Ejecutivo o Judicial, de la Federación o del Estado, o de algún ayuntamiento.



Sin embargo, otro de los requisitos prohíbe desempeñarse como representante de partido o coalición ante consejos electorales si ocupó este cargo en los tres años inmediatos anteriores a la designación, pues éste ha sido siempre vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al igual que Armando Contreras, a quien se le ha visto en sesiones del Instituto Nacional Electoral desde el proceso anterior.





REPITEN CONSEJEROS, ALGUNOS COMO SUPLENTES



Aunque lo curioso del caso de Julio César Ficachi es que éste fue el que obtuvo la puntuación perfecta de 60 reactivos correctos, éste no fue postulado como consejero presidente titular, sino suplente, aunque en un principio su participación fue para participar como secretario.



Como consejeros ciudadanos titulares repitieron Brunella Lagunes Santopietro, Guadalupe Pérez Sobrevilla; la primera del consejo distrital 29 y la otra del número 30; mientras que Ayari Trujillo Cuevas y Karina Velázquez Ortiz ahora lo harán como suplentes. De igual forma, Christian Landis Rito repetirá como secretario.





LOS ROSTROS NUEVOS Y EL NEPOTISMO



También resalta que entre los consejeros ciudadanos figura el nombre de Jazmín Guadalupe Velázquez Ortiz como titular, y como suplente de este cargo aparece Karina Velázquez Ortiz, que por los apellidos hace suponer que son hermanas, de ser así se incurriría en un acto de nepotismo al estar familiares incluidos en un consejo municipal del OPLE al que mucho le ha costado recobrar la credibilidad ciudadana.



Entre los nombres nuevos para este proceso electoral figuran los de Jesús Norberto García Salas, quien será consejero electoral, mientras que como suplentes en estos cargos aparecen Luis Mauricio Méndez Conde e Isela Ramírez Gallegos.



En cuanto a la Vocalía de Capacitación Erika Méndez Enríquez será la titular y Alma Delia Carmona López fungirá como suplente; como vocal de Organización Higinio Cruz Martínez llevará la batuta, mientras que Uriel Acorta Gallardo lo suplirá en caso de alguna ausencia.



Pese a que esta lista es aún una propuesta, trascendió que es casi un hecho que ésta será la alineación aprobada por el Consejo General del OPLE, sin embargo, se encuentra plagada de conflictos de intereses, nepotismo y posible tráfico de influencias.