'Blackstar' de David Bowie gana cuatro Grammys

2017-02-12

"Blackstar", el último álbum del ícono del rock David Bowie, que disfrutó de poco reconocimiento en los Grammy durante su larga carrera, obtuvo cuatro gramófonos póstumos el domingo en Los Ángeles.



Bowie, siempre más reconocido en su Gran Bretaña natal que en su patria adoptiva, Estados Unidos, ganó en tres de las cuatro categorías para las que fue nominado individualmente, mientras que la cuarta, Mejor Canción Rock, aún no se anunció.



Las victorias fueron en Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Actuación de Rock y Mejor Ingeniería en Álbum No Clásico.



"Blackstar" también ganó en Mejor Paquete de Grabación, para el cual estaba nominado el director de arte del álbum, Jonathan Barnbrook.



"Blackstar" no fue, en cambio, nominado en la categoría más prestigiosa de los Grammy, Álbum del Año, una decisión que sorprendió a muchos entre los conocedores de la música.



Bowie lanzó "Blackstar" el día de su cumpleaños 69, en enero de 2016, apenas dos días antes de morir tras una batalla contra un cáncer cuya existencia no había revelado hasta entonces.



El álbum mostró a Bowie, famoso por su habilidad para reinventarse y adaptarse a nuevos géneros, musicalmente innovador hasta el final.



El camaleónico artista contó en "Blackstar" con la colaboración del vanguardista saxofonista de jazz Donny McCaslin, cuyo instrumento compite en las canciones con la voz de Bowie.



"Soy un mejor artista y una mejor persona tras haberlo conocido", dijo emocionado McCaslin al aceptar uno de los premios.



Kevin Killen, uno de los que recibió el Grammy por mejor ingeniería para "Blackstar", se mostró desconcertado de que Bowie no haya sido más reconocido en los Grammy.



Antes del domingo, Bowie había ganado solo un Grammy en una categoría de video.