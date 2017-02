'La La Land' triunfa en la entrega de los Bafta en Londres

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-12-19:20:05 Redacción

La comedia musical romántica favorita al Óscar "La La Land" de Damien Chazelle triunfó este domingo en Londres al conquistar cinco premios Bafta, entre ellos a la mejor película, mejor director y mejor actriz para Emma Stone.



Tras obtener siete Globos de Oro y 14 nominaciones para los Óscar, "La La Land" también encabezaba las aspiraciones a los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas (Bafta, por sus siglas en inglés), que sin embargo quedaron bastante repartidos.



Esta historia de amor entre una aspirante a actriz y un músico de jazz ambientada en la edad de oro de Hollywood, cantada y bailada por Emma Stone y Ryan Gosling ya ha recaudado 270 millones de dólares. En Londres se impuso a "Primer contacto", "Moonlight", "Manchester by the Sea" y "Yo, Daniel Blake".



Su realizador Damien Chazelle, norteamericano de 32 años, arrebató el Bafta a la mejor dirección a Ken Loach, Denis Villeneuve, Kenneth Lonergan y Tom Ford. Emma Stone hizo lo propio en el apartado a mejor actriz al ganarle a Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins"), Natalie Portman ("Jackie"), Amy Adams ("Primer contacto") y Emily Blunt ("La hija del tren").



"Éste país (Gran Bretaña), Estados Unidos y el mundo parecen vivir un período particular y una época con tantas divisiones que me parece muy valioso el haber podido estar reunidos, gracias a los Bafta, para celebrar lo positivo", dijo a la prensa la actriz norteamericana.



- Combativo Ken Loach -

El estadounidense Casey Affleck, hermano de Ben, ganó por su parte el premio para el mejor actor por su actuación en la película "Manchester by the Sea". Se impuso a Ryan Gosling ("La La Land"), Andrew Garfield ("No matarás"), Jake Gyllenhaal ("Animales nocturnos") y Viggo Mortensen ("Capitán fantástico").



Para el mejor papel secundario femenino, el galardón fue para Viola Davis en el drama estadounidense "Fences" de Denzel Washington.



El premio al mejor actor de reparto fue para Dev Patel por su interpretación de Saroo, un niño de Calcuta que perdió a su familia y fue adoptado Australia antes de regresar a sus orígenes en "Lion".



"La La Land" también ganó el Bafta de la mejor banda original y mejor fotografía, "Jackie" del chileno Pablo Larraín el del mejor vestuario y "Arrival" el del mejor sonido.



"Yo, Daniel Blake" de Ken Loach, una devastadora crítica a los estragos del capitalismo salvaje que ganó la Palma de oro en Cannes en mayo pasado, obtuvo el Bafta del mejor filme británico.



El veterano director británico famoso por su cine comprometido no perdió la oportunidad para criticar al gobierno. "Los más vulnerables y los más pobres son tratados con implacable brutalidad por el gobierno, lo cual es una vergüenza", dijo.



"Hay que saber dónde uno está parado y porqué, e involucrarse en la política. No hay tiempo para hacer la plancha", declaró a la AFP.



- Decepciones españolas -

"El hijo de Saúl", desgarradora película sobre el Holocausto del húngaro Laszlo Nemes, ya premiada con el Óscar, obtuvo el premio al mejor filme extranjero al que aspiraba por sexta vez Pedro Almodóvar, en esta oportunidad con su filme "Julieta", que también se había marchado sin recompensa el año pasado de Cannes.



España competía además por otro Bafta en el apartado de mejor intérprete revelación al que aspiraba Laia Costa por su papel en "Victoria", pero el premio recompensó a Tom Holland por el filme de superhéroes "Capitán América: Civil War".



El premio para documental fue para la estadounidense Ava Duvernay con "13º".



Se rindió también un homenaje a las estrellas fallecidas en el año, entre ellas a John Hurt. El prestigioso Bafta honorífico, otorgado al conjunto de una carrera cinematográfica, se otorgó al director estadounidense Mel Brooks.



El realizador de 90 años, que prometió seguir haciendo cine "hasta la muerte", hizo reir a carcajadas a los espectadores al saludar "las buenas premiaciones de la velada, sobre todo la mía" y dijo que veía a Gran Bretaña no como un país extranjero sino como una "ampliación de Brooklyn".



"No matarás" se llevó el Bafta del mejor montaje y el "Libro de la Jungla" el de efectos especiales.



La ceremonia se llevó a cabo en el Royal Albert Hall en presencia del príncipe Guillermo y su esposa Catalina.