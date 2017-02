Propone alcalde de Córdoba utilizar casas abandonadas del Infonavit

Propone Alcalde de Córdoba a Infonavit, que casas de interés social deshabitadas en unidades habitacionales y zona centro, pudieran ser consideradas para reubicar a familias que viven en zonas de riesgo, para no construir nuevos fraccionamientos para los que se requieren grandes inversiones para ampliar las redes de servicios.



Tomás Ríos Bernal, presidente municipal de Córdoba, tras entrevistarse con el director general del Infonavit, David Penchyna Grub, aprovechó para exponer la propuesta de que se oferten las casas abandonadas o deshabitadas en fraccionamientos, ya que hay muchas que están vacías y pudieran ser aprovechados por otras familias.



Para ello sugirió hacer una mezcla de recursos entre empresarios y Gobierno municipal para poder reubicar a familias que están en zonas de riesgo, tal y como se hizo con los beneficiarios de casas del fraccionamiento Tratados de Córdoba, donde 116 familias ahora tienen un nuevo hogar.



Ríos Bernal dijo que no es necesario seguir ampliando zonas habitacionales, porque para llevar servicios a nuevos terrenos cuesta mucho trabajo y se requiere de grandes inversiones para ampliar las redes de servicios básicos, por eso sugirió que los predios ubicados en el centro de la ciudad que están urbanizados y en unidades habitacionales, hay casas que se pudieran dar a las familias que las necesitan.



Indicó que el funcionario del Infonavit vio con buenos ojos la propuesta, aunque esta propuesta será analizada y le informarán si se le da seguimiento o se descarta; pues comentó que actualmente los subsidios están altos y que deben irse reduciendo hasta que el mismo Instituto pueda continuar, porque si no los recursos de inversión se agotarán.