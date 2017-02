Sin productividad terrenos del gobierno nanchiteco

Ilse Sulvarán/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-12-17:26:57 Nanchital Bodega abandonada

Más de 20 hectáreas del Gobierno Municipal de Nanchital que han estado abandonados por más de 10 años, fueron incluidos en el programa ZEE para que sean considerados en el proyecto para beneficio de la localidad, dijo la alcaldesa Brenda Esther Manzanilla Rico.



Durante una entrevista realizada por la Agencia Imagen del Golfo, la munícipe explicó que dichos terrenos fueron donados por la empresa Petróleos Mexicanos, sin embargo no se han podido dar uso por falta de recursos para el mantenimiento y con ello proyectarlo en obra.



“Se consideró estos terrenos polígonos en el programa Zonas Económicas Especiales, para que se puedan ofertar como espacios de almacenamientos a las empresas, como se manejo en años anteriores durante la construcción de Braskem Idesa, sin embargo al no requerirlos para su uso, de nueva cuenta quedaron abandonados”, dijo.



Agregó, que al autorizar el proyecto de inversión de los terrenos a través del programa ZEE, se podrían arrendar a las empresas.



Son alrededor de 20 hectáreas en total, existen 15 juntas y cinco hectáreas carcamente al APINAN de la localidad, todas son del mismo tipo de suelo, finalizó Manzanilla Rico.



Dichos terrenos nanchitecos han permanecido por más de 10 años abandonas, desde bodegas, muelles, una presa y edificaciones olvidadas, que no han podido ser rentadas, pues a pesar de que han sido atractivas para las millonarias empresas, la falta de actividad y habilitación de los terrenos ha provocado que los interesados deserten.