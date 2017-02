AMLO viaja a EU; ‘no están solos’, dice a migrantes

A escasos minutos de cruzar territorio estadunidense, Andrés Manuel López Obrador rindió homenaje a los mexicanos que en estos momentos sufren la persecución desatada en su agravio por el presidente de aquella nación, Donald Trump.



Desde el auditorio del Centro Cultural Tijuana, ubicado a unas cuantas calles de la garita de Otay, por donde ingresó a los Estados Unidos, el presidente de Morena puso de pie a todos los asistentes al acuerdo por la unidad nacional y al grito de "no están solos", aseguró que defenderá a los paisanos que se encuentra en el vecino país.



Nos tenemos que ir por carretera porque tenemos una cita en Los Ángeles, California, porque vamos a apoyar a nuestros paisanos migrantes, no están solos, qué les parece si de pie les ofrecemos esa manifestación a nuestros paisanos migrantes: no están solos, no están solos, no están solos, que viva el pueblo de Baja California, viva México".



Al término de la suscripción del acuerdo de unidad con sectores empresariales, campesinos y políticos de Baja California, el excandidato presidencial externó su beneplácito por las movilizaciones que en todo el país se desarrollaron este domingo contra las políticas de Donald Trump antinmigrantes.



Sostuvo que sólo los mexicanos pueden lograr que se respete al país desde el extranjero.



Con bastante simpatía veo las movilizaciones del día de hoy porque tiene la sociedad que buscar que se respete a México, que no se le insulte desde el extranjero al pueblo de México, por eso es muy importante que se manifiesten desde distintos sectores sociales, es algo bueno para el país".



López Obrador sostendrá su primer encuentro con migrantes mexicanos y ciudadanos estadounidenses este domingo a las cinco de la tarde en la Plaza Olvera, en La Ángeles, California.



Con información de: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/12/1145886