Inicia la semana con temperaturas altas en Veracruz

Se prevé en los siguientes días continúe dominando baja probabilidad de lluvias, un probable evento de Surada y ambiente cálido. Finalmente, cambios en las condiciones del tiempo de miércoles a jueves por la llegada del frente frío No. 28, asociado con evento de Norte. Manténgase informado y consulte la Alerta Gris.



El pronóstico es persistente en sugerir para los siguientes días condiciones cálidas con baja probabilidad para lluvias, siendo probable un ligero incremento en la nubosidad con algunas lloviznas-lluvias ligeras y aisladas menores a los 10 mm entre esta tarde-noche al día lunes principalmente en zonas de llanura-costa y un ambiente más cálido y relativamente seco entre la tarde de lunes al martes cuando un evento de Surada con rachas frescas podría registrarse en la costa norte, zona de Perote y regiones de Orizaba-Córdoba y cuenca baja del río Coatzacoalcos, no obstante, las noches madrugadas continuarán con ambiente frío en regiones montañosas y heladas ligeras al amanecer en las zonas más elevadas.



Finalmente, el frente frío No. 28 es analizado en el noroeste del país, el cual podría ingresar al noroeste del Golfo de México a partir de la tarde del martes y recorrer gran parte de la vertiente oriental de miércoles a jueves para para ocasionar el aumento de nublados y del potencial de lluvias, estaría asociado con un evento de Norte con rachas fuertes a violentas en costas, oleaje elevado y descenso de temperatura, por lo anterior, se procede con la activación de la Alerta Gris, recomendándose mantenerse informados y tomar las precauciones pertinentes.



PÁNUCO, TUXPAN, CAZONES Y TECOLUTLA

Nublados dispersos, aumento de nublados con baja probabilidad de lluvias a partir de esta tarde-noche a mañana, acumulados menores a 10 mm. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del Sur y Sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 45 Km/h en la costa. Temperatura diurna alta, ambiente frío por la noche y madrugada en zonas de montaña con heladas al amanecer en zonas elevadas, temperatura diurna alta. T.máx/T. mín. (°C): Pánuco 32/22; Tuxpan 31/22; Poza Rica 32/21; Papantla 30/20.

NAUTLA Y MISANTLA

Nublados dispersos, aumento de nublados con baja probabilidad de lluvias a partir de esta tarde-noche a mañana, acumulados menores a los 10 mm. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del Sur y Sureste de 20 a 30 km/h con rachas en la costa. Temperatura diurna alta, ambiente frío por la noche y madrugada en zonas de montaña con heladas al amanecer en zonas elevadas. T.máx. /T. mín. (°C): Perote 23/01; Jalacingo 24/03; Mtz. de la Torre 31/19; Misantla 28/16.

ACTOPAN, ANTIGUA, JAMAPA-COTAXTLA (PLANICIE/COSTA)

Despejado gran parte del día, aumento de nublados con baja probabilidad de lluvias de esta noche a mañana. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del Este y Sureste de 20 a 30 Km/h. Temperatura diurna alta, ambiente fresco por la noche y madrugada. T. máx/T. mín. (°C): Actopan 30/21; Cardel 32/20; Cotaxtla 31/20; Veracruz-Boca del Río 30/23.

ACTOPAN, ANTIGUA, JAMAPA-COTAXTLA (MONTAÑA) Despejado a medio nublado hasta el mediodía, aumento de nublados con probables nieblas-lloviznas aisladas durante la noche a primeras horas de la mañana. Viento del Sureste de 5-15 km/h con rachas de 30 Km/h. Temperatura diurna alta, ambiente frío por la noche-madrugada con heladas al amanecer en las partes más elevadas. T.máx./T.mín. (°C): La Joya 22/05; Naolinco 25/10; Xalapa 27/12; Huatusco 25/07, Coscomatepec 26/11; Córdoba 29/16.

PAPALOAPAN

Despejado a medio nublado gran parte del día, aumento de nublados con baja probabilidad de lluvias a partir de esta tarde-noche a la mañana del lunes, acumulados menores a 10 mm. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del Este y Noreste de 20 a 30 Km/h en la costa, cambiando del Sureste a partir de esta tarde-noche. Temperatura diurna alta, ambiente frío por la noche y madrugada en zonas de montaña con heladas al amanecer en zonas elevadas. T.máx/T. mín. (°C): Orizaba 27/13; Tierra Blanca 33/21; Cosamaloapan 33/20; Alvarado 31/23; A.R. Cabada 30/21; Catemaco 28/18; S.J. Evangelista 31/20.

COATZACOALCOS

Despejado a medio nublado gran parte del día, aumento de nublados con baja probabilidad de lluvias entre esta noche a la mañana del lunes, acumulados menores a 10 mm. Viento del Este y Noreste de 20 a 30 km/h en la costa, cambiando al Sureste por la tarde-noche de mañana. Ambiente fresco por la noche y madrugada, temperatura diurna alta. T.máx/T. mín (°C): Jesús Carranza 31/21; Coatzacoalcos-Minatitlán 31/24; Las Choapas 33/21.