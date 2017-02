¿Qué te oculta el banco?

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-02-12-11:27:15 Redacción

Utilizar los servicios y productos financieros para nuestro bien, puede resultar algunas veces en una tarea titánica ante la gran variedad de opciones que hay, pero también porque algunos de ellos las instituciones financieras evitan promocionar o informar a sus clientes, reconoció Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).



Por ello, aquí una pequeña lista de las cosas que tu banco no te dirá y que puedes pedir o en su caso exigir sin costo alguno.



1. Las cuentas básicas se empezaron a ofrecer en diciembre de 2007, y en mayo de 2010 se estableció que los bancos no deben cobrar comisiones por ningún servicio asociado a estos productos, es decir, los cajeros automáticos del banco emisor son sin costo. Se incluyó la obligación por parte de las instituciones de crédito de ofrecer el servicio de tarjeta de crédito básica, la cual está exenta del cobro de comisión por anualidad o por cualquier otro concepto.



Los requisitos que se solicitan son los mismos para la apertura de cualquier cuenta de débito, eso sí, el monto máximo que puedes manejar al mes tiene un límite.



2. Si tienes un cargo no reconocido en tu tarjeta de crédito o débito, no es necesario que llames por teléfono y esperes a que te pasen a la línea adecuada para levantar la queja, puedes presentar un escrito simple en cualquier sucursal del banco, ya que con la reforma financiera están obligados a recibir la queja en cualquier de sus sucursales, o también vía correo electrónico.



3. Por ley cuando se hace una queja al banco, el mismo tienen un periodo de 45 días para responder y es una falta que se exceda ese plazo, de no contestar se declara la reclamación procedente, si se hizo la queja por teléfono es necesario mantener el número de folio y la fecha en que se levantó el reclamo.



4. Si aparece también en tu tarjeta de crédito o débito un cargo recurrente, como un seguro o servicio que no solicitaste o quieras dejar de tener un pago que aceptaste periódico, una manera sencilla y rápida de que te lo dejen de cobrar, es con un escrito pedir que lo “desdomicilien”, es decir se elimine la domiciliación de ese cargo. Muchas veces, se busca primero a quien está haciendo el cargo, el cual hace todo por mantenerlo más tiempo y no lo cancela, tu banco tiene la obligación de eliminar ese cargo recurrente si así lo pides por escrito.



5. Existen tarjetas de crédito que si haces un cargo recurrente mensual o la usas una sola vez al mes, no pagas mensualidad de por vida. Además si eres totalero, la ventaja es que además de no pagar anualidad nunca, tampoco pagas intereses y te financiar durante 50 días sin tener que pagar nada al banco.



