Conoce 'Hater', la app que une a parejas que odian lo mismo

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-11-21:38:02 Redacción Foto tomada de www.thememo.com

La competencia directa de Tinder se lanzó hoy en iOS, de ser bien recibida por los usuarios se estrenará próximamente en sistema operativo de Android



En el mes del amor y la amistad, la empresa Hater Inc lanzó este miércoles su aplicación de citas “Hater”, la cual busca pareja a los usuarios en base a las cosas que odian.



Al inicio del registro, la app ofrece una lista de entre 2 mil categorías y temas que van desde comida, películas, música, celebridades, pasatiempos y vestuarios que las personas deberán de catalogar como las cosas que más odian. Posteriormente, la app relaciona las aversiones de los usuarios y muestra un catálogo con la distancia y edad de otros “haters” para que la persona interesada elija quién le gusta.



Al igual que Tinder, la aplicación funciona deslizando la imagen a la izquierda o derecha para dar “like” o “dislike” a los “haters” propuestos.



El objetivo de la nueva aplicación, es buscar citas más honestas por medio de la red social, según dijo Brenda Alper, CEO de la empresa.



"Lo que odiamos es una parte importante de lo que somos, pero a menudo es barrido bajo la alfombra en nuestra persona pública. Queremos que la gente se exprese con más honestidad. Además, es fácil iniciar una conversación con alguien si usted sabe qué cosas odia la otra persona”.



Asimismo, la empresa expone que no aceptará odio de los usuarios, ni temas de racismo o religiones, por lo que Hater Inc moderará los tópicos tratados en la aplicación.



“Hater absolutamente no va a tolerar odio o fanatismo, en particular la animosidad hacia razas, religiones o tipos de constitución física”, exponen en sus términos de servicio. “Nuestro equipo cuidadosamente modera los temas, y tenemos una estricta política de bloquear inmediatamente a cualquiera que abuse de nuestros servicios”.



Hasta el momento, “Hater” está disponible de manera gratuita para sistema iOS, sin embargo, aún está en proceso de prueba y aceptación de parte de los usuarios. De ser bien recibida, la aplicación se expandirá al sistema operativo Android.



Con información de http://www.vanguardia.com.mx/articulo/hater-la-app-que-une-parejas-que-odian-las-mimas-cosas