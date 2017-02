Revela 'Gomita' que Laura G cayó en las manos del bisturí

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-11-21:30:42 Redacción Foto tomada de Instagram

La ahora conductora de Multimedios buscó la forma de vengarse de su ex compañera.



Por medio de un video en YouTube, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita explica con detalle el chisme de que su ex compañera de ‘Sabadazo’, la conductora Laura G también cayó en las manos del bisturí y se operó el busto.



Pero no fue todo, Gomita dándose toda la razón, invito a los que no le creyeran a que fueran a sus redes sociales y revisaran cada foto para que descubrieran el nuevo cambio de Laura G:



"Indaguen en el Facebook de una persona de ‘LG’, una persona con nombre LG… y se darán cuenta que esa persona no ha subido fotografías, pero yo acabo de ir y ya me lo dijo, entonces, quiero decirle a esa persona que ojalá me esté viendo. Pero bueno quería decirles que cayó en las manos del bisturí y se acaba de poner sus nenas”, señaló la conductora.



Previamente Laura había atacado a Aracely con un mensaje donde criticaba todas las operaciones que se ha hecho con tal de verse perfecta, por lo que Gomita decidió echar de cabeza a Laura G.







Con información de http://laopcion.com.mx/noticia/166901/gomita-delata-a-laura-g-y-dice-que-ella-tambien-es-amiga-del-bisturi