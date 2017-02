¡Mejora tu deseo sexual!

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-11-21:13:14 Redacción foto tomada de :http://www.actitudfem.com

El deseo sexual es un aspecto muy importante en la vida de todos los seres humanos, sobre todo cuando toman la decisión de tener una pareja estable.



Las relaciones sexuales no solo son una necesidad biológica sino que sirven para establecer vínculos físicos y emocionales más fuertes.



Además, su práctica confiere una amplia variedad de beneficios a nivel físico y mental, y es idónea para promover el bienestar tanto individual como de la pareja.



El problema es que, algunas veces, ciertos factores disminuyen la libido e impiden alcanzar la plenitud durante el acto sexual.



Esto puede deberse a los continuos cambios hormonales, aunque también está relacionado con el estado de ánimo, la alimentación y la capacidad de comunicación que se tiene en la relación.



Por suerte, a través de algunos hábitos de vida es posible revivir la pasión y el deseo para disfrutar un sexo más placentero.



¿Te interesa conocerlos?





1. Hacer ejercicio regular



El ejercicio físico regular tiene una amplia variedad de beneficios para la salud sexual que muchos han ignorado todo el tiempo.



Su práctica mejora la circulación de la sangre, lo cual aumenta la capacidad de excitación, tanto en los hombres como en las mujeres.



A su vez, mejora el estado de ánimo, ya que incrementa la segregación de las hormonas del bienestar como la serotonina y las endorfinas.



Incluso, sirve para promover el equilibrio de la actividad de las hormonas sexuales, lo cual es determinante para evitar los problemas que afectan a las relaciones íntimas.



Además, sirve para mejorar los atributos físicos y la autoestima, dos factores que también influyen en el apetito sexual.



2. Adoptar una alimentación saludable

Una alimentación saludable no solo garantiza el bienestar físico sino que brinda increíbles beneficios en el aspecto sexual.



Mientras que los alimentos ricos en grasa afectan la libido y la actividad de las hormonas sexuales, algunas frutas, vegetales y cereales contribuyen a mejorar la calidad del sexo.



Esto se debe a que participan en el control de las hormonas y, a su vez, aumentan los niveles de energía para lograr unas relaciones sexuales duraderas y placenteras.



3. Controlar el estrés



Las múltiples ocupaciones en el trabajo y las situaciones de estrés son responsables directos de la disminución en el deseo sexual.



Ambos factores causan agotamiento físico y descontroles hormonales que impiden disfrutar del buen sexo en pareja.



Por lo tanto, es primordial poner en práctica técnicas de relajación y actividades placenteras que permitan equilibrar las hormonas del bienestar.



De este modo se reducirán los niveles de cortisol y aumentarán las ganas de disfrutar los placeres de la relación.



4. Planear salidas nocturnas

Una gran parte de los casos de problemas sexuales en la pareja se deben a la continua rutina en la que se encuentra sumergida.



Si bien no se trata de tener un plan diferente cada día, sí es conveniente romper las costumbres diarias para vivir nuevas experiencias.



En lugar de hacer los clásicos planes en casa, es muy saludable atreverse a ir a un lugar nuevo, donde ambos se sientan cómodos.



Planear una salida a un sitio especial, sea un hotel o un sitio campestre, puede ser perfecto para avivar la relación.



5. Evitar el cigarrillo



Está comprobado que las toxinas que contiene el tabaco también afectan de forma directa la libido y el desempeño sexual.



Estas sustancias afectan el flujo sanguíneo en la zona íntima, y aceleran el proceso de envejecimiento de sus arterias.



También causan descontroles en la segregación de las hormonas sexuales, por lo que reducen de forma notoria el apetito sexual.



6. Mejorar la comunicación

Tener una buena comunicación con la pareja es clave para sentir más deseo sexual y tener relaciones más placenteras.



Esta cualidad permite analizar los aspectos negativos durante el sexo y, a su vez, ayuda a que ambos conozcan mejor sus preferencias.



La “comunicación erótica”, como lo llaman algunos expertos de salud sexual, se considera un gran afrodisíaco cuando las cosas no marchan tan bien en el aspecto sexual.



7. Elegir un ambiente apropiado



Mejorar el ambiente de la habitación o el lugar preferido para hacer el amor es un sencillo hábito para avivar la pasión y el deseo durante el acto sexual.



Algo tan simple como encender velas, usar una fragancia especial o poner música puede cambiar por completo la rutina durante el sexo.



Como puedes ver, se trata de hacer cambios muy sencillos para aumentar el apetito sexual y mejorar el sexo con nuestra pareja.



Procura ponerlos en práctica y comprueba por ti misma cuán útiles son.



Con información de https://mejorconsalud.com/7-habitos-sencillos-te-pueden-ayudar-aumentar-deseo-sexual/