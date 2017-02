Federación gasta más de 250 mdp en pensiones para expresidentes; Morena planea retirarlas: Rocío Nahle

Miguel Ángel Rodríguez/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-11-19:18:45 Agua Dulce De visita en Agua Dulce, la diputada federal, Roció Nahle García, junto al delegado de Morena de esta ciudad, Sergio Guzmán Ricardez.

Más de 250 millones de pesos al año destina el gobierno federal para el pago de pensiones y manutención de cinco ex presidentes de la República, informó la diputada federal, Rocío Nahle García.



México es uno de los países en el mundo que más gasta en manutenciones de ex presidentes, quienes gozan de mejores pensiones inclusive que los ex mandatarios de Estados Unidos y Reino Unido, a pesar que gozan de economías quince veces más grande que la mexicana.



De gira de trabajo en el municipio de Agua Dulce, la legisladora, informó que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, ha presentado en dos ocasiones la ley de austeridad republicana, en la cual proponen eliminar los privilegios de la alta burocracia y de los ex presidentes de la república, para que ese dinero, sea empleado para pensionar a los adultos mayores que son miles los que carecen de asistencia social.



“Hoy todos los partidos hablan de austeridad, Morena lo propuso desde el 2015, propuso la ley de austeridad republica, con la cual nos ahorraríamos 400 mil millones de pesos, pero (los demás partidos) la mantienen en la congeladora”, expuso, Nahle García.



Explicó que dicha ley, establece recortes estratégicos, para reducir el gasto corriente de la alta burocracia, entre ellos también, eliminar las pensiones vitalicias para los cinco ex presidentes de la republica, que en promedio recibe 50 millones de pesos al año cada uno de ellos.



Las millonarias pensiones, se realizan gracias al decreto que realizó casi al final de su mandato, el entonces presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, la cual contempla apoyos para el pago de bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas y personal de ayudantía.



Además de pago de servicio telefónico, compra de automóviles para los ex presidentes, esposa, hijos y sus respectivos escoltas, así como predial, agua, luz, jardinería, entre otros.



La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, desde el 1 de septiembre de 2015, planteó la prohibición de las pensiones vitalicias distintas a las que establecen las leyes de seguridad social, no solo a los ex presidentes, sino también de los servidores públicos federales.







VISITÓ EL MUELLE



La mañana de este sábado, la diputada federal Roció Nahle García, recorrió las obras de pavimentación que se realizaron en la colonia El Muelle, en la cual ella fue gestora.



“Vengo a supervisar como va esta obra del fondo que se etiquetó en el presupuesto del 2016 para Agua Dulce, nuestra obligación como diputados es etiquetar recursos preo también supervisar; la obra está bien, tiene detalles hidráulicos que hay que limpiar y desazolvar, son detalles, pero es una obra de casi tres kilómetros de concreto hidráulico que le va cambiar la calidad de vida a las personas”, finalizó la legisladora.