Defrauda financiera a mujeres sayuleñas

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-11-19:08:10 Sayula de Alemán Mujeres sayuleñas acudieron a la financiera Promotora SI, conocida como Mandarina, para reclamar un pago de 27 mil pesos que hicieron para obtener un crédito que nunca les fue entregado

Un grupo de mujeres sayuleñas acusaron este sábado a la empresa Financiera Mandarina, cuya razón social es la de Promotora SI SAPI de CV Sofom ENR, de pretender quedarse con 27 mil pesos, que aportaron en conjunto para la obtención de un crédito de 270 mil pesos que les prometieron otorgar en forma solidaria.



Las mujeres acudieron este sábado a las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Miguel Alemán, dentro de la Plaza Tamarindo, para reclamar una vez más la devolución de los 27 mil pesos, ya que desde diciembre les habían dicho que les entregarían dicho préstamo, pero hasta la fecha no ha ocurrido.



Las quejosas aseguran que desde la primera semana de enero, les aseguraron que el préstamo se liberaría o se les devolvería los 27 mil pesos que se les pide como una garantía del diez por ciento de lo que reciben, pero no ocurrió ninguna de las dos cosas.



El grupo de afectadas son amas de casa que formaron el grupo llamado Limas y limones y está conformada por once miembros.



Acusan a Andrés X y a Ricardo Cárdenas Ordaz, coordinador y gerente, respectivamente, como los responsables de este fraude que no solo ha afectado a este grupo, si no a otro de la Cruz del Milagro, igualmente del municipio de Sayula de Alemán, a quienes estafaron con 20 mil pesos.



Las mujeres molestas, este sábado, amenazaban con sacar de sus oficinas a los dos señalados para desnudarlos en la vía pública ante el enojo y la impotencia de no poder recuperar en forma inmediata el recurso, pero los funcionarios, solo pedían a las féminas que se salieran del lugar bajo la promesa de que este lunes les cumplirían con la entrega de los recursos.



Esta empresa ha tenido señalamientos similares en esta ciudad por parte de otros grupos el año pasado. Igualmente ocurre lo mismo en otras ciudades.