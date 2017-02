Exfuncionario de CAEV-Acayucan, acusado de golpear a su ex Tweet El hasta hace unos días, sub director operativo de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Acayucan, Ramón Maldonado Hernández, fue acusado este sábado ante la Unidad integral de procuración de justicia de este distrito judicial de haber golpeado a su expareja con un pedazo de madera Acayucan - 2017-02-11 19:04:34 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El hasta hace unos días, sub director operativo de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Acayucan, Ramón Maldonado Hernández, fue acusado este sábado ante la Unidad integral de procuración de justicia de este distrito judicial de haber golpeado a su expareja con un pedazo de madera.



La víctima, quien llegó este sábado ante la Fiscalía en turno a exponer su queja, afirmó que el viernes por la noche al acudir al domicilio de Ramón Maldonado, de quien se encuentra separada desde hace unas semanas, éste la agredió al momento de que ella le exigía la entrega de unos abonos para el pago de un crédito que ella pidió para él, en una tienda comercial.



Señaló que se vio obligada a acudir al domicilio de su expareja porque éste, además de no querer devolverle sus pertenencias, le ha negado la entrega de los pagos de dichos abonos.



En la discusión, surgieron momentos de violencia en que ella terminó con lesiones en el hombro, en la cabeza y rasguños en el rostro que mostró a la fiscal en turno.

