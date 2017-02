Impune atropellamiento de voceador acayuqueño

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-11-19:01:33 Coatzacoalcos Continúa grave Maximino Pérez Martínez a un mes de haber sido atropellado

A un mes de haber sido atropellado, el voceador Maximino Pérez Martínez de 72 años de edad permanece en su domicilio de la colonia Cirilo Vázquez de esta ciudad, en espera de que el conductor o propietario del taxi 5129 de Coatzacoalcos respondan por las lesiones, ya que por la pobreza del afectado, éste no ha podido realizarse los estudios necesarios.



Mientras la investigación duerme el sueño de los justos en la Unidad integral de procuración de justicia de este distrito judicial, el voceador fue dado de alta por los médicos del Hospital regional civil General Miguel Alemán González, porque sus parientes no pudieron costear los estudios radiográficos que se necesitan.



Un familiar suyo al acudir este sábado a la unidad a pedir información del caso, señaló que el agraviado presenta al menos tres fracturas, dos en las costillas y una en una pierna.



El responsable del accidente huyó del sitio el 7 de enero en que ocurrieron los hechos, dejando abandonada la unidad kilómetros adelante. Desde entonces no ha podido ser localizado por la Fiscalía.



El accidente ocurrió en la carretera Costera del Golfo, frente a la colonia Cirilo Vázquez, donde el adulto mayor realizaba la venta de periódicos.