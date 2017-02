Acayucan sí tendrá Carnaval este año 2017

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-11-18:36:32 Acayucan El Alcalde Marco Martínez Amador, anunció que sí habrá Carnaval este año 2017

A diferencia del año pasado en que se suspendió en solidaridad con los deudos de los más de 30 trabajadores que murieron en una explosión ocurrida en la planta Clorados III de Coatzacoalcos, este año 2017 sí habrá Carnaval regional el Acayucan.



La buena noticia la dio este sábado el Alcalde Marco Antonio Martínez Amador, en su programa de radio “En Acayucan las Cosas Bien Hechas”, donde el director de la Junta de Mejoras Jesús Naranjo Sánchez, dijo que aún no hay una fecha exacta, aunque en breve entrevista posterior, reveló que se buscará que no coincida con la “Semana Santa”.



Martínez Amador dejó en claro que será una feria regional, por lo que invitó a los habitantes de los municipios circunvecinos a darse cita en el recinto ferial de “La Llave del Sureste”, para bailar hasta que el cuerpo aguante, ya que no obstante la situación económica actual, sin duda habrá una buena cartelera.



El munícipe dijo que Acayucan tiene una rica variedad gastronómica, ya que por ejemplo, el café y los alimentos que se preparan en esta ciudad, “no le piden nada a los mejores del Estado”, al tiempo de que habló de un ambiente con mejor seguridad, para que todos disfrutemos de las fiestas de la carne.