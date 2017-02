‘Chicharito’ Hernández celebra trabajo de equipo en victoria del Bayer

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-11-13:42:00 Ciudad de México foto tomada de:http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2017/02/11/1145722

El atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández pidió tener mayor consistencia en el funcionamiento del equipo para beneficio del Bayer Leverkusen.



Fiel a su costumbre, el jugador jalisciense ponderó el accionar de su escuadra por encima de sus dos goles que contribuyeron al triunfo de este sábado por 3-0 contra Eintracht Frankfurt.



"Tratamos de dar siempre lo mejor, jugar y hacer todo lo que el entrenador nos pide dentro y fuera del campo, afortunadamente tuvimos un buen partido, ojalá el próximo encuentro podamos repetir esto y ser más consistentes", manifestó.



Al término del cotejo, "Chicharito" se mostró satisfecho por el doblete, pero sobre todo por la victoria ya que las "aspirinas" tenían dos partidos sin ganar y los puestos de competiciones europeas se alejan en la Bundesliga.



"Es muy bueno, a veces podré anotar, a veces no, pero lo más importante siempre es que el equipo gane, jugamos muy bien, jugamos como un equipo, anotamos goles, cada jugador lo dio todo, estuvimos muy concentrados y los goles son la consecuencia de todo el esfuerzo del equipo", manifestó.



"CH7" sabe que sólo se ganó un partido a un rival importante, por lo que hay que tener humildad y trabajar día con día para que los resultados positivos se mantengan en el Bayer Leverkusen.



"Tenemos que estar muy calmados. Cuando perdemos no somos los peores y ahora que vencemos a un gran equipo, como el Frankfurt, no podemos decir que somos los mejores, tenemos que ser muy humildes, estar muy tranquilos y trabajar día a día y partido a partido", apuntó en declaraciones a la página oficial de la Liga de Alemania.



