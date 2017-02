Tras accidente en la Xalapa-Veracruz, joven pide indemnización

A 40 días de que un automóvil lo embistió y le hizo perder parte de su pierna derecha, Raymundo Reygosa Martínez demanda justicia y se obligue al responsable a indemnizarlo, pues tiene una familia que sostener y dependerá de por vida de muletas o de una prótesis.



Su abogado Vicente Octavio Pozos Marín informó que el joven de 24 años de edad, quien es padre de familia, se encontraba el lunes 2 de enero de 2017 en un crucero en la carretera federal Xalapa-Veracruz, por Tejería, a bordo de su motocicleta esperando que el semáforo hiciera el cambio de luz para para.



Dijo que al ponerse la flecha en verde, su cliente arrancó pero un automóvil Jetta color blanco y con placas N2CH9080 del Estado de México, que circulaba en dirección Xalapa a Veracruz, lo alcanzó y lo arrolló.



Resaltó que según versión de los testigos, el automovilista viajaba en estado de ebriedad y al lugar de los hechos llegaron elementos de la Policía Federal y constató el caso.



Añadió que a consecuencia del accidente al joven le amputaron parte de su pierna derecha, desde abajo de la rodilla hasta el pie; además fue intervenido quirúrgicamente en su abdomen pues tenía estallamiento de algunos órganos.



“El problema es que han transcurrido 40 días. Se integró una carpeta de investigación 16/2017 y no ha sido girado un atento citatorio ni mucho menos personal de la Fiscalía se ha trasladado al domicilio donde vive Raymundo.



“Él solicita a la Fiscalía la reparación del daño por las lesiones que le causó, como la pérdida de su pierna derecha, las lesiones en su abdomen, en la cara, porque es un derecho que nos señala el Artículo 20 Fracción I Inciso C, de la reparación del daño de la víctima”, señaló Pozos Marín.



Dijo que su cliente se presentará a declarar este lunes a la Fiscalía y espera que ya se integre una carpeta de investigación apegada a estricto derecho, pues ya han pasado 40 días desde el accidente.



El abogado cuestionó el que se haya dejado ir al automovilista pese a que estaba la flagrancia.



Destacó que al daño físico se suma el psicológico y el hecho de que es padre de familia, con una esposa y dos niños que sostener, pero ahora no puede trabajar en esa nueva situación de discapacidad a la que le tomará tiempo adaptarse.



Indicó que la Ley Federal del Trabajo clasifica casos como la pérdida de una extremidad, pero el daño psicológico es lo grave y en materia penal ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no se sabe la productividad que pudo haber dado el joven a su familia.



Por eso se demandará la reparación del daño y en la integración de la carpeta de investigación irá esa información para que se consigne a un juez de control y gire la orden de aprehensión para el conductor.



JUSTICIA



Raymundo Reygosa Martínez, quien es padre de dos menores, demandó justicia.



Con 24 años de edad dijo que ha trabajado haciendo de todo para sacar adelante a su familia, pero ahora sobreviven gracias a quienes les rodean.



“Estamos sobreviviendo por el apoyo de vecinos y de familiares. No tengo nada; con mi trabajo yo podía mantener a mi familia, pero ahorita que no trabajo no tengo nada.



“Así no puedo moverme a ningún lado para sobrevivir, para trabajar, no tengo pierna ni nada de eso. Ahorita me muevo con las muletas”, expresó Reygosa Martínez.



-¿Qué le pedirías a la ley?



“Que reparen todos los daños a mi pierna, para poder trabajar, que se detenga al responsable y que responda por los daños que ocasionó”.