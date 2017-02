Museos, bicis, teatro y danza: el menú perfecto para celebrar el amor y la amistad

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-11-13:27:07 Ciudad de México foto tomada de:http://www.animalpolitico.com/2017/02/agenda-cultural-amor-amistad/

Diviértete en las actividades culturales previas al Día del Amor y la Amistad que podrás asistir este fin de semana, dentro y fuera de la CDMX.



El próximo martes es Día del amor y la amistad. Así que este fin de semana puedes adelantar tus festejos con tu pareja, amigos o familia.

Te dejamos las actividades dentro y fuera de la Ciudad de México.



Miel sobre ruedas



Toma tu casco y bici e invita a tu crush al 27° paseo nocturno por la CDMX, ahora con el tema “Noche de amor sobre ruedas” este sábado 11 de febrero de las 19:00 a las 23:00 horas. Habrá tres puntos de reunión: Paseo de la Reforma, Chapultepec y el Centro Histórico; no olvides llevar ropa cómoda, dar mantenimiento a tu bici, llevar luces delanteras y traseras, así como refacciones extras y chaleco con reflejante. ¿Quieres saber más? Visita el Facebook de Muévete en bici CDMX.





Los amorosos… ¿callan?



Amorosos amorales, de Antonio González Caballero con la dirección de Wilfrido Momox. Se presenta todos los domingos hasta el 26 de marzo en el Centro Cultural El Foco (antes Foro de la Comedia) en Tlacotalpan 16, Col. Roma Sur, Ciudad de México (CDMX). De las 17:00 a las 18:30 horas. La historia se desarrolla en una tarde de costura, una dama que borda y otra que observa, deshilan a los hombres y a la humanidad a través del matrimonio, la moral, las buenas costumbres y los actos carnales fuera del matrimonio.



Stop Kiss, está por terminar funciones y para continuar derramando amor por el 14 de febrero, no puedes perderte esta obra de Diana Son, bajo la dirección de Sebastián Sánchez Amunátegui. Es la historia de dos mujeres heterosexuales: Callie, una neoyorkina sin mayores aspiraciones y Sara, quien la ayudará a encontrar dirección a su vida. Ambas, se vuelven grandes amigas hasta que un beso desencadena un ataque antigay y la confrontación de los demonios en una de ellas. Actúa Alondra Pavón y Claudia Nin.



Martes y miércoles de 20:30 a 22:00 hasta el 25 de febrero, una obra para adolescentes y adultos en Teatro Milán.



Amor 25 años después, de Alicia Moreleón con la dirección de Víctor Morales trae a escena la conocida leyenda donde las personas destinadas a conocerse tienen un hilo rojo atado en sus dedos. Éste, nunca desaparece y permanece constantemente atado, a pesar del tiempo y la distancia. Sin importar cuánto tardes en conocer a esa persona, ni el tiempo que pases sin verla o cuán lejos vivan, el hilo nunca se romperá. Una obra dirigida a adolescentes y adultos, se presenta todos los miércoles de 20:30 a 22:00 horas. La puesta en escena estará hasta el 29 de marzo en Foro Shakespeare.



Música para conquistar



El Plaza Condesa abre sus puertas para recibir a la agrupación argentina Los Cafres, considerados pioneros en la escena regge latino. Regresan a la CDMX con nuevo material titulado Alas canciones, con dos fechas 11 y 12 de febrero. Este es el noveno disco de la banda que promociona su sencillo “Sé q’el mar”. Como banda invitada estará Ojo de Buey, agrupación de regge costarricense que abrirá el concierto. Para mayor información consulta www.ocesa.com.mx.



Por su parte, Cabaret Lunario se prepara para celebrar las dos mil 500 funciones del comediante más fino de México, Mauricio Herrera, presentando el espectáculo de comedia Concierto con Cierto Miedo, en compañía de Luhanna Gardi, en la voz. La cita será el sábado 11 de febrero a las 19:00 horas en el Lunario del Auditorio Nacional.



Esa misma noche de sábado, pero a las 22:30 horas, Rocío Banquells se alista para interpretar los éxitos que la llevaron a ser una de las máximas exponentes de la música de los ochentas y que ahora celebra 30 años de trayectoria artística.



Si tienes ganas de salir de la capital, en Tepotzotlán, Estado de México, se adelantan los festejos del amor y la amistad con el Concierto del amor y la amistad, con la dirección de Javier Hugo Herrera y Massiel Luna Reyes.



Interpretarán temas de Agustín Lara, Álvaro Carrillo, Pepe Jara, Dolly Parton, James Helfeld, y más. Un espectáculo dirigido a adolescentes y adultos el domingo 12 de febrero de las 13:00 a las 14:00 horas.



Si eres de los que disfruta del jazz compra un boleto de avión a Mérida, Yucatán, que Herlin Riley Quintet se presenta este viernes, 10 de febrero, a partir de las 23:00 horas en Parque de Santa Ana para deleitar a los asistentes.



Herlin Riley, es un músico estadounidense de jazz y nep-bop, que con otros músicos como Wynton Marsalis y Wessel Anderson es miembro de la agrupación neoyorquina Lincoln Center Jazz Orchestra. Un espectáculo apto para todo público. Entrada libre.



¡Píntate de colores! a estas exposiciones



La exposición Remedios Varo. Apuntes y anécdotas de una colección en el Museo de Arte Moderno concluye el próximo 12 de febrero. Entre los datos que destacan de esta obra están las procedencias, firmas reconocidas, anecdotario, cometarios de la artista acerca de cada uno de los cuadros.



Fuera de la ciudad, en Tijuana, Baja California Héctor Banda presenta Barrio Frontera, una exposición fotográfica que busca dignificar el “Cholo” como ciudadano trabajador y padre responsable, como parte de los objetivos de la exposición en el Centro Cultural Tijuana (CECUT), esta exhibición que desde diciembre del año pasado está en cartelera, finaliza el próximo 13 de marzo.



Como parte de las actividades que el Centro Cultural del estado de Chihuahua, se encuentra “Luces en las sombras”, un recorrido especial por el recinto para personas que sean o no débiles visuales para descubrir con otros sentidos las exposiciones de Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. Los recorridos se programan con anticipación.



Mundos de fantasía



Del 10 al 12 de febrero, Guadalajara recibe el esperado espectáculo Toruk- El primer vuelo que Cirque Du Soleil trae para los amantes de la fantasía vuelta acrobacias.



Este espectáculo está inspirado en la película AVATAR de James Cameron. Con la fusión de efectos visuales, marionetas y escenotécnia de última generación, este espectáculo estará acompañado por música cinematográfica, con el sello personal que Cirque du Soleil deja ante su peculiar estilo del mundo imaginario de Cameron.



¿Te gusta la danza? En un foro de pequeñas dimensiones un actor-bailarín y un músico-compositor conjugan energías para diseccionar estados anímicos. Así transita “Disecciones” de Rossana Filomarino, un recorrido entre la ira o la ternura, desesperación o esperanza; donde los sentimientos y pasiones se presentan de manera exacerbada y el cuerpo y la voz se utilizan en su máxima posibilidad expresiva.



Se presenta este jueves 9 de 20:00- 21:30 hrs y, sábado 11 y domingo 12 de las18:00 a las 19:30 horas en el Centro Cultural del Bosque.



Con información de: http://www.animalpolitico.com/2017/02/agenda-cultural-amor-amistad/