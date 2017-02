Tres equipos, tres evaluadores y tres proyectos. Pero sólo uno será apoyado en cada programa de ‘escaparate de ideas’, la nueva producción de canal once

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-11-13:06:44 Ciudad de México foto tomada de:http://www.tribunadelabahia.com.mx/tres-equipos-tres-evaluadores-tres-proyectos-solo-uno-sera-apoyado-programa-escaparate-ideas-la-nueva-produccion-canal-once/

“Es un espacio para hacer visible la labor de investigación y desarrollo que se lleva a cabo dentro de las aulas”: Jimena Saldaña, directora de Canal Once.



Descubre superalimentos, innovaciones tecnológicas, nuevos materiales, y mucho más.



Estreno, martes 14 de febrero, 19:30 horas. Repetición, domingos a las 16:00 horas.



La pantalla de Canal Once se tiñe de guinda y blanco con su nueva producción, idea original de esta casa televisora apoyada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la cual los proyectos estudiantiles dejan las aulas para ser llevados al siguiente nivel: exponerlos en un “Escaparate de ideas”, programa donde los someterán al escrutinio de especialistas cuyo veredicto puede marcar la diferencia hacia el éxito.



Durante la presentación de la primera temporada, la directora de Canal Once, Jimena Saldaña, indicó que “Escaparate de ideas” es “un espacio para hacer visible la labor de investigación y desarrollo que se lleva a cabo dentro de las aulas, para mostrarle tanto a la sociedad como a los sectores productivos propuestas viables y sólidas que buscan apoyar el desarrollo de México.”



Por su parte, Julio Mendoza Álvarez, Secretario General del IPN, señaló que la serie “contribuirá a que los proyectos que ahí se presentan vayan caminando hacia la incubación y, finalmente, buscar el licenciamiento de nuevos productos y tecnologías que contribuyan a solventar los grandes problemas del país en materia de energía, ecología, salud y alimentación, pero al mismo tiempo a generarle riqueza a la sociedad.”



Finalmente, Gerardo Gabriel Aguilar Mercado, uno de los participantes en el programa, dijo que “nuestra experiencia fue divertida y dinámica. En el programa adquirimos habilidades que nos sirven no sólo para nuestro desarrollo profesional sino también en la vida.” Asimismo, el joven afirmó que “el programa representa una oportunidad inédita para los estudiantes” y confió en que servirá, como su nombre lo indica, como un escaparate para presentar sus proyectos y ayudar a cristalizarlos.



Interesada siempre en promover el desarrollo científico y tecnológico de talentos mexicanos, la televisora politécnica creó esta serie en la que alumnos de los niveles medio superior y superior del IPN presentan proyectos innovadores para ser evaluados por un panel de expertos, quienes seleccionarán el mejor para impulsarlo con diversos apoyos, que van desde orientación profesional y asesoría técnica hasta la posibilidad de canalizarlo a empresas interesadas en desarrollarlo.



Para tal cometido, la serie también incluye cápsulas que, a lo largo del programa, informan sobre la utilidad, el funcionamiento y el avance de cada creación, así como de los procedimientos para llevar a cabo un proyecto en forma, cómo sustentar una idea y tramitar una patente, entre otras cuestiones.



Cabe destacar que esta primera temporada de la serie contó con el apoyo del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del IPN y la participación de los concursantes del Premio al Emprendimiento Guinda y Blanco.



“Escaparate de ideas” consta de tres etapas: en la primera los participantes explican sus bosquejos y avances. En la segunda los evaluadores cuestionan al equipo sobre la viabilidad, los impactos económico y ecológico, el valor en el mercado y la utilidad práctica de sus propuestas. En la última fase los evaluadores acuerdan cuál es el equipo que merece recibir apoyo. ¡Tres equipos, tres evaluadores, tres preguntas: tres maneras de innovar y comprometerse con el desarrollo en cada programa!



Una vez más, Canal Once deja patente su compromiso con la sociedad al crear contenidos de calidad que fomentan el interés por la ciencia y la tecnología, incentivan la participación estudiantil y el emprendimiento empresarial, con los 13 programas que conforman la primera temporada de “Escaparate de ideas”.



Sintoniza el 11.1 a partir del martes 14 de febrero a las 19:30 horas, con repeticiones los domingos a las 16:00 horas, y échale un vistazo a este “Escaparate de ideas”, en el cual encontrarás superalimentos, innovaciones tecnológicas, software, nuevos materiales ¡y muchas cosas más!



Descarga de imágenes y video:

https://www.dropbox.com/sh/v7ku2dtfp1af3yv/AAAzOvpQWH02dR9Zuvh5juIEa?dl=0