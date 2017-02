Por crisis financiera, decrece sector restaurantero de Veracruz 30 %; no mejoran expectativas para la IP

El sector restaurantero ha registrado una disminución en sus ingresos de hasta el 30 por ciento en lo que va del año, pues la economía en Veracruz está reprimida.



El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) Xalalapa, Gerardo Libreros Cobos sostuvo que la situación economía compleja se está reflejando también en los restaurantes, lo que ha agravado la situación que arrastran desde diciembre.



“Hay algunos restaurantes que por tradición buscan las personas pero en general, ya sea en la zona centro o centros comerciales hay poca afluencia de comensales por lo que sí hay bajas considerables en algunos de ellos de hasta el 30 por ciento”, abundó.



Insistió en que en comparación con el año pasado, han registrado una disminución en sus ventas de manera importante dado que la población está en crisis y ha dejado de gastar en cosas que no son indispensables como el salir a restaurantes.



En ese tenor sostuvo que las ventas en Xalapa no han tenido repunte alguno por la próxima celebración del 14 de febrero y no se espera que ello ocurra.



Libreros Cobos explicó que esta festejo está focalizado para algunos negocios específicos como joyerías, perfumerías, florerías o tiendas de regalos además de hoteles y moteles, aunque sólo se da durante el 14 de febrero o un día antes.



Por ello, en las tiendas del centro de Xalapa no existe un aumento en la afluencia de clientes previo al día del amor y la amistad.



“No esperamos gran repunte por este 14 de febrero, son algunos sectores que se ven beneficiados, algunas tiendas pero en general no repercute en lo que es la economía en general. Puede ser que el mero 14 haya un ligero repunte pero eso no es tan significativo en relación a la baja de ventas que ha habido desde que inició el año”.