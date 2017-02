sábado, 11 de febrero del 2017 Inicio Noticias Agencia Clasificados Sociales Deportes Columnas ImagenTV Coatzacoalcos-Zona Sur | Cd. de México | Córdoba-Orizaba-Centro | Internacional | Guerra contra el narco | Poza Rica-Zona Norte | Xalapa | Veracruz -Boca del Río Servicios | Quienes Somos | Contacto | Suscripción | Publicidad No hay confianza en Cofepris; caso de medicina clonada en Veracruz no debe quedar sin aplicar cástigo: Morena Tweet No hay una total confianza en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sin embargo, el tema de falsos medicamentos en el estado de Veracruz, no debe olvidarse ni ser cortina de humo, pues se trata de la salud y vida de la población, expresó René Cancino Barffuson, académico y suplente del diputado federal Cuitláhuac García Jiménez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Xalapa - 2017-02-11 12:19:32 - Leticia Cruz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO No hay una total confianza en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sin embargo, el tema de falsos medicamentos en el estado de Veracruz, no debe olvidarse ni ser cortina de humo, pues se trata de la salud y vida de la población, expresó René Cancino Barffuson, académico y suplente del diputado federal Cuitláhuac García Jiménez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



En entrevista, el académico resaltó que por lo delicado del asunto, la exigencia es que el tema sea investigado y esclarecido a fondo.



\"Que se esclarezca, que se proceda en primer lugar con toda puntualidad en todo aquello que afecta los intereses mayores de la población, como en este caso es la salud\".



Ante ello, hay un estado de desencanto y de desconfianza en las isntituciones, como es el caso de la Cofepris, por lo que debe exigirse que el tema sea atendido e investigado por todas las vías requeridas.



NO DEBE HABER IMPUNIDAD



El académico lamentó que en el estado de Veracruz se viva una situación \" de psicosis en psicosis\", esto debido a la inseguridad, la mala situación económica, y ahora de manera especialmente grave, la duda respecto a los medicamentos aplicados a las personas en tratamiento contra el cáncer, y también a quienes se aplicaron presuntas falsas pruebas de VIH.



Por ello, enfatizó, el tema no debe ser olvidado ni convertirse en una cortina de humo ni de intereses políticos, \"es un tema muy grave que no merece salidas por la tangente, sino que se atienda y se investigue a profundidad, que se proceda contra quien se tenga que proceder, y sobre todo, debe procurarse que se repare el daño a la población afectada\".



Y agregó: \"no se puede poner en riesgo la salud de la ciudadanía, la salud es un derecho humano y un derecho constitucional, y por lo tanto, si se atentó contra ella, se violó un derecho humano y la ley, y se debe proceder también con todo el peso de la ley\".



Debe investigarse quiénes son corresponsables de una práctica corrupta que pone en riesgo la salud de la población. El tema no puede quedar en el olvido ni impune en todo caso, ante una afectación de esta magnitud, enfatizó René Cancino Barffuson.



