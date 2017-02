Federación incumple a los maestros veracruzanos; jubilados no reciben seguro de retiro, denuncia la CNTE

Los maestros jubilados no están recibiendo el pago de su seguro de retiro, denunciaron afectados e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).



\"No se ha regularizado el pago de los compañeros jubilados\", resaltó en entrevista Víctor Moreno Bolaños, integrante de dicha Coordinadora.



Se trata de miles de trabajadores de la Educación, jubilados, con plaza federal, en todo el estado de Veracruz, quienes deberían haber recibido su seguro de retiro al momento de jubilarse, mismo que corresponde a una cantidad aproximada de 25 mil pesos.



Los jubilados por esta situación, están afectados, en algunos casos desde 2014, otros en años posteriores, es decir, 2015 y 2016, fechas en que realizaron su retiro laboral.



Explicó que al jubilarse, son diversos los conceptos que conforman el pago total de los trabajadores, entre ellos el seguro de retiro, mismo que no ha sido pagado como corresponde.



Puntualizó que los trabajadores tienen un seguro institucional, mismo que es pagado a los trabajadores en el momento de su retiro, es decir, de su jubilación.



Al respecto, denunció que \"ha habido arreglos desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con los seguros, por ejemplo, y entonces los trabajadores ya no reciben este dinero\".



Los maestros afectados indicaron que no se sabe con precisión que ha pasado con las aseguradoras con las que hizo contrato el sindicato, y el problema de ello es que ni el SNTE ni la Secretaría de Educación están respondiendo para pagar lo que es de los trabajadores jubilados.



\"Yo tengo un año de jubilada y no recibí mi seguro, calculamos que son más de 1 mil 500 los jubilados afectados por esta situación. No se vale que se trabaja tantos años, que se hacen aportaciones, y ahora no nos den nuestros pagos y nadie responde. Obviamente dónde está todo ese dinero y a quiénes les está generando intereses\", indicó Minerva Solís.



Ante ello, la exigencia de los jubilados es que el SNTE y la Secretaría de Educación de Veracruz respondan y paguen los seguros de retiro que les corresponden.



\"Nos defraudaron, porque si uno encuentra a los de las aseguradoras, ellos dicen que no recibieron del sindicato ni un quinto por el tema de los seguros\".