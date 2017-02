Invita Morena a Exsome para contender por alcaldía de Veracruz

El empresario Ricardo Exsome Zapata se perfila como uno de los aspirantes a la alcaldía de Veracruz por el Movimiento de Regeneración Nacional, después de que recibió la invitación y el respaldo de una decena de simpatizantes del partido de izquierda.



A un par de semanas de que se definan las reglas para la contienda interna, Exsome Zapata admitió que tiene interés por convertirse en el primer candidato de Morena por el gobierno municipal porteño.



“Tengo entendido que el partido lo está valorando y finalmente si salimos seleccionados y la gente considera que somos la mejor opción, con gusto lo haremos (...) Por ahora sólo es una invitación, pero sí nos gustaría trabajar desde el gobierno.



“Estoy seguro que mucha gente, tanto empresarios como ciudadanos, queremos hacer las cosas mejor por Veracruz. La verdad es que no es un tema que me quite el sueño, pero estoy seguro que llegará el momento oportuno”, dijo.



En caso de no ser ungido como el candidato a la presidencia municipal del puerto, afirmó que se mantendrá en una posición crítica para que se cumplan los compromisos adquiridos por la administración estatal y los futuros gobiernos municipales.



Ricardo Exsome siempre se ha desempañado en el sector empresarial y actualmente funge como vicepresidente en Veracruz-Boca del Río de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.



Para Alberto Bacxi Uscaga, integrante del comité municipal de Morena, el empresario representa una carta fuerte para pelear por la alcaldía veracruzana, dado que es uno de los municipios más importantes del Golfo de México.



“Hoy lo hacemos públicamente porque consideramos que es una persona de alta calidad moral, de conducta intachable, sin filiación partidista y con gran capacidad. Para nosotros es uno de los mejores prospectos”, insistió Bacxi, excandidato de Morena a la diputación local.