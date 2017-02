Trasaladan a presunto violador al juzgado quinto Tweet Este viernes por la mañana fue trasladado al juzgado quinto de primera instancia el señor J. J, C, M. quien es señalado por presuntamente haber abusado sexualmente de una menor. Veracruz - 2017-02-10 21:28:35 - Sergio Aldazaba / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Este viernes por la mañana fue trasladado al juzgado quinto de primera instancia el señor J. J, C, M. quien es señalado por presuntamente haber abusado sexualmente de una menor.



El señalado que cuenta con 24 años de edad, actualmente se encuentra recluido en el penalito de playa linda a la espera del vencimiento de su término constitucional de las 72 horas.



Con fundamento en la causa penal número 202/2015, el señalado fue sujeto a proceso luego de que la mamá de la menor denunciaron el supuesto abuso que sufriera su hija en el año 2015.



En dicha querella, se dijo que el acusado y la menor estaban en casa de una amistad y comenzaron a besarse, pero el sujeto comenzó hacerle tocamientos en el cuerpo.



La jovencita señaló que el acusado quiso tener intimidad con ella, pero se negó, por lo que se fue corriendo de ahí a su casa y se quedó con el celular y la cartera del imputado.



La adolescente le contó lo sucedido a su madre, quien procedió a interponer la formal denuncia, misma que fue consignada ante el mencionado juzgado y le fue girada la orden de aprehensión.



Por su parte el señalado negó los cargos y dijo que las cosas no fue así como se dieron, por lo que solicitó acogerse al artículo 20 constitucional para entregar su declaración por escrito.

