MAYL no ha cumplido expectativas, crítica José Yunes

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha cumplido con las expectativas en materia económica y de seguridad durante los primeros 2 meses de administración, señaló el senador José Yunes Zorrilla.



El legislador veracruzanos consideró que el gobierno estatal ha caído en recurrentes contradicciones y sus integrantes han cambiado posturas referente a temas financieros o de estrategias para enfrentar a la crisis, con meros fines políticos.

“Me parece que a dos meses ya hay elementos para percibir que en algunos rubros y en algunas líneas de la actividad pública, personalmente yo esperaba mejores resultados (...) esperaba medidas que permitieran superar el déficit de gasto que se tiene”, expuso.

Yunes Zorrilla criticó que cuando el PRI gobernaba el estado, el ahora gobernador criticó la restructuración de la deuda y la forma en que se planteó la recuperación financiera de Veracruz; no obstante, una vez que tomó posesión la nueva administración, recordó que pidió apoyo a todas las fuerzas políticas para adquirir créditos y mejorar las tasas de interés.

En cuanto a la violencia y la inseguridad que ha persistido en la entidad, el senador dijo que sin politizar el tema, es un hecho que la percepción negativa no ha cambiado y la población vive con temor.

“Es un hecho que no ha mermado, pero tampco este tema debe ser un botín político para descalificar a uno y posicionar a otro. Se necesita un llamado para que todos cerremos filas y encontremos soluciones porque es lo menos quese merece Veracruz.

“El tema de inseguridad va acompañado del dolor de la gente que lo padece, y no sólo a quien lamentablemente lo experimenta, sino que a toda la sociedad”, indicó.

José Yunes comentó que la Federación y las corporaciones locales deben redoblar los esfuerzos, ya que son constantes las desapariciones forzadas, homicidios y otros secuestros que impactan en la vida de los veracruzanos.