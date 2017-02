Exigen a SEP vigilancia en escuelas de enfermería de Veracruz

La presidenta del colegio de Enfermeras del Estado de Veracruz Margarita Hernández Rociles pide vigilancia permanente a las autoridades y a la SEP para que las escuelas de enfermería que no cuentan con los lineamientos necesarios para enseñar cierren sus planteles.



“Es un fraude porque los hacen creer que están egresando de una carrera con un título cuando no es legal, ni tampoco los va a absolver ninguna institución de salud y es donde vienen los conflictos”, advirtió.



Hernández Rociles explica que ya se ha pedido con anterioridad la cancelación de estas carreras de enfermería pero el estado las ha vuelto a abrir después de un tiempo.



Estas escuelas se encuentran respaldadas por el estado como es el caso de la (UPAV) Universidad Popular Autónoma de Veracruz la cual sus alumnos solo asisten los fines de semana unas cuantas horas.



“Esta carrera es de práctica, precisamente la gestión del cuidado y el cuidado se aprende en la praxis también por eso nosotros trabajamos teoría y práctica”



La vida del paciente se pone en riesgo si no es tratado por un profesionista calificado ya que trata del cuidado de las personas, administración de medicamento y cuidados de enfermería a todos los niveles.



Por eso la importancia de la certificación y formación de un enfermero radica en su plan de estudios que es de 4 años que incluye teoría y práctica reitera la presidenta.



Esta problemática de escuelas de enfermería “patito” surgió en el marco de la entrega de certificación profesional a los 40 socios del colegio de enfermeros(as) del estado de Veracruz que aprobaron el examen.



Hay que recalcar que los ya están certificados, tienen que continuar actualizándose para reunir 100 créditos por año con la finalidad de mantener vigente su certificación.



Hasta ahora la certificación es un acto voluntario sin embargo la reforma de salud que entrara en vigor para 2018 establece que será una exigencia por el sistema de salud.