Buscan destituir a directora en Telebachillerato Tejería

Padres de familia del Telebachillerato Tejería tomaron las instalaciones del plantel en demanda de la destitución del maestro Alberto P. O., ya que consideran que no es apto para impartir las clases al grupo de 32 estudiantes de segundo semestre, así lo dio a conocer el señor Azael Zaragoza, vocal de la Sociedad de Padres de Familia.



“Las instalaciones fueron tomadas por unos minutos hasta que llegó el supervisor a quien le solicitamos que nos cambiaran al profesor, porque ha incurrido en muchas faltas. No enseña nada a los alumnos, no puede estar frente a un grupo porque no puede controlarlo. Desde el semestre pasado los alumnos no aprendieron nada en primer y en este segundo semestre nuevamente se repetía la misma historia”, detalló el entrevistado.



Aseguró que la falta de ética del profesor es tal que incluso algunos alumnos comentaron que llegaba en estado de ebriedad y se quedaba dormido en el salón de clases.



Después de dialogar en la dirección de la institución educativa, y ante la presencia de la directora María del Rosario Vázquez, el supervisor aseguró que el maestro será removido del plantel a la supervisión escolar y mientras hacen una reasignación de catedrático realizarán un cambio de esquema de trabajo para los alumnos.



“Ese profesor simplemente ya no estará en la escuela. No nos aseguraron fecha para el nuevo maestro pero la reestructuración de materias aplica a partir del lunes”, confió el entrevistado.